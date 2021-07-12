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عقد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، اجتماعا، لاستعراض معدلات تنفيذ العمل في مشروع ساحة مصر بحي الشرق، وذلك بحضور المهندس عمرو عثمان نائب المحافظ، والشركة الهندسية القائمة على تنفيذ المشروع .

وأكد المحافظ، أن العمل في مشروع ساحة مصر قارب على الانتهاء ووصل لمراحل متقدمة، وسيكون جاهز للافتتاح خلال الفترة القليلة القادمة، لافتا أن ساحة مصر تعد إحدى المشاريع السياحية الهامة للمحافظة مؤخرا، وتم تصميمها على أعلى مستوى باعتبار المنطقة من أهم المناطق السياحية الجاذبة بالمحافظة.

ولفت محافظ بورسعيد، لأهمية تصميم الشكل الجمالي والحضاري لمنطقة ساحة مصر، والاهتمام بالمسطحات الخضراء والزهور داخل الحديقة، وتنفيذ عمل فني مميز يليق بتاريخ بورسعيد وحضارتها، لتكون واجهة سياحية للمحافظة على أعلى مستوى ضمن المشروعات السياحية العملاقة التي تهدف لوضع بورسعيد في مصاف المدن السياحية، وبما يليق مع المستوى الحضارى، وتحقيق أفضل مستوى ترفيهى لأبناء بورسعيد.