في مباراته التجريبية الثانية ضمن معسكره الإعدادي ..الأخضر يواجه رومانيا

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يخوض المنتخب السعودي تحت 23 عامًا لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، مباراته التجريبية الثانية ضمن معسكره الإعدادي المقام في رومانيا، والذي يمتد حتى الخامس عشر من شهر يوليو الجاري، في إطار المرحلة السادسة من برنامج الإعداد لدورة الألعاب الأولمبية (طوكيو 2020).

ويحلّ "الأخضر" ضيفًا على منتخب رومانيا، في تمام السابعة مساءً على ملعب موغوسوايا.

ميدانيًا، أدى لاعبو المنتخب السعودي حصتهم التدريبية مساء أمس الاثنين، على ملعب موغوسوايا، تحت إشراف المدير الفني سعد الشهري والجهاز الفني المساعد، والتي تركزت على تنفيذ مران تكتيكي.

يُذكر أن المنتخب السعودي تحت 23 عامًا يحلّ في المجموعة "الرابعة" ضمن منافسات كرة القدم في أولمبياد طوكيو، إلى جانب منتخبات ساحل العاج، ألمانيا، والبرازيل، حيث سيفتتح الأخضر مشواره بمواجهة منتخب ساحل العاج يوم 22 يوليو الجاري، ثم يلتقي بمنتخب ألمانيا يوم 25 من الشهر ذاته، قبل أن يلتقي البرازيل يوم 28 يوليو.