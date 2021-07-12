أخبار عاجلة

طقس شديد الحرارة يسود شمال سيناء -
أولمبياد طوكيو 2020.. هداية ملاك تتأهل للدور ربع النهائي بمنافسات التايكوندو -
بريطانيا ستتعرض لمخاطر مالية لعقود بسبب تكلفة «كورونا» -
تطعيم 8451 مواطنًا بلقاح فيروس كورونا في شمال سيناء -
الشركات تعرضت لـ١٦٠ ألف هجوم إلكترونى.. و«كاسبرسكى»: نتوقع المزيد لعمل الموظفين خارج نطاق أمن المؤسسات -
رفع 8058 طن مخلفات من أحياء الجيزة -
تعزيز الهوية المصرية وعروض مسرحية بالمجان و١٠٠٠ مركز شباب لأهل الريف -
أولمبياد طوكيو 2020.. علاء أبو القاسم يتأهل لدور الـ16 بمنافسات سلاح الشيش.. ومحمد حسن يودع المسابقة -
اولمبياد طوكيو 2020.. أدهم حاتم وضحي هاني يودعان منافسات الزوجي المختلط للريشة الطائرة -
حدائق الإسماعيلية في خطر.. حشرة قاتلة تضرب «عاصمة المانجو» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

محافظ بورسعيد يناقش مقترح إنشاء ساحة انتظار للشاحنات بجنوب المحافظة

Print
محافظ بورسعيد يناقش مقترح إنشاء ساحة انتظار للشاحنات بجنوب المحافظة محافظ بورسعيد يناقش مقترح إنشاء ساحة انتظار للشاحنات بجنوب المحافظة

اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اجتماعا، لمناقشة وبحث مقترح إنشاء ساحة انتظار الشاحنات بجنوب بورسعيد، وذلك بحضور اللواء يوسف الشاهد سكرتير عام محافظة بورسعيد والاستاذ عبدالعظيم رمضان السكرتير العام المساعد، واللواء محمد برايا نائب رئيس المنطقة الاقتصادية للقطاع الشمالى، وعدد من العاملين بالميناء .

واستعرض محافظ بورسعيد، آليات تنفيذ المقترح، والتي من المقرر أن يتم إنشاء ساحة الشاحنات على مرحلتين، المرحلة الأولى تكون على مساحة ٧٠ ألف متر ٢ والمرحلة الثانية على مساحة ٤٥ ألف متر ٢ بإجمالى ١١٥ ألف متر ٢، وتستوعب المرحلة الأولى ٤٢٠ شاحنة، بينما تستوعب ٢٢٠ شاحنة .

وطالب المحافظ، أن يتم تنفيذ مشروع متكامل يشمل عدد أكبر من الشاحنات ويتم تنفيذها على أعلى مستوى، وتقوم على كافة الإمكانات التكنولوجية والرقمية، مؤكدا أن مشروع إنشاء ساحة الشاحنات يأتى ضمن خطة تطوير ميناء غرب بورسعيد، والذى يشهد أعمال تطوير بالأرصفة على أعلى مستوى وبما يحقق الاستفادة الأمثل بالمنطقة.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
طقس شديد الحرارة يسود شمال سيناء

طقس شديد الحرارة يسود شمال سيناء

أولمبياد طوكيو 2020.. هداية ملاك تتأهل للدور ربع النهائي بمنافسات التايكوندو

أولمبياد طوكيو 2020.. هداية ملاك تتأهل للدور ربع النهائي بمنافسات التايكوندو

بريطانيا ستتعرض لمخاطر مالية لعقود بسبب تكلفة «كورونا»

بريطانيا ستتعرض لمخاطر مالية لعقود بسبب تكلفة «كورونا»

تطعيم 8451 مواطنًا بلقاح فيروس كورونا في شمال سيناء

تطعيم 8451 مواطنًا بلقاح فيروس كورونا في شمال سيناء