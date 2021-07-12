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لماذا يحب الرجال اللحوم أكثر من النساء؟

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لماذا يحب الرجال اللحوم أكثر من النساء؟ لماذا يحب الرجال اللحوم أكثر من النساء؟
" وكالة أخبار المرأة "

كشفت دراسة حديثة أن الرجال يحبون تناول لحوم البقر والدجاج أكثر من النساء لأنها تجعلهم يشعرون بمزيد من “الرجولة والذكورة”.
وحسب ما ذكرت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، فإن الرجال يحبون تناول اللحوم أكثر من النساء لأنهم يشعرون أنها تساهم في “تفعيل وتأكيد هويتهم الذكورية”.
وقد قام باحثون من جامعة كاليفورنيا في لوس أنجلوس باستطلاع آراء أكثر من 1700 من البالغين الأميركيين لمعرفة حقيقة الصورة النمطية، بشأن عشق الرجال لللحوم أكثر من النساء.
ووجد الباحثون أنه – على عكس النساء – كلما شعر الرجال بأنهم مضطرون إلى اتباع “المفاهيم التقليدية للذكورة”، زادت كمية لحوم البقر والدجاج التي يميلون إلى تناولها.
وذكر فريق الباحثين أن النتائج قد تساعد في “إثراء الجهود المستقبلية لتشجيع المستهلكين على التحول إلى أنظمة غذائية خالية من اللحوم، أكثر استدامة وصديقة للبيئة”.
وفي هذا الصدد، قال عالم النفس دانييل روزنفيلد: “تشير النتائج التي توصلنا إليها إلى أن تغيير تصورات الرجال بشأن المفاهيم التقليدية للجنسين بعيدا عن الذكورة والرجولة، يمكن أن يؤدي إلى تقليل استهلاكهم للحوم البقر والدجاج”.
وأضاف: “هذا أمر واعد فيما يخص لحوم البقر، على اعتبار أن إنتاج لحوم البقر يشكل تهديدا بيئيا أكبر بكثير من الأشكال الأخرى لإنتاج اللحوم”.

وكالة أخبار المرأة

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