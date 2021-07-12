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"": عزلي مرتين جعلني الأسوأ

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"ترامب": عزلي مرتين جعلني الأسوأ "": عزلي مرتين جعلني الأسوأ
قارن بينه وبين "بار"

أقر الرئيس الأمريكي السابق دونالد أنه أصبح أسوأ بعد محاكمتين لعزله خلال السنوات الأربع التي قضاها في البيت الأبيض، بحسب ما نقل " اليوم" عن مجلة فوربس اليوم (الاثنين).

وقال "ترامب" في خطاب ألقاه في المؤتمر السنوي للعمل السياسي للمحافظين أمام حشد من أنصار الحزب الجمهوري في دالاس: "لقد أصبحت رجلاً مختلفاً عندما أعلن الديمقراطيون بشراسة أنهم يريدون عزلي، لكن أنا لم أصبح مختلفاً بعد عزلي مرتين، بل أصبحت أسوأ".

وقارن "ترامب" بين الدعوات إلى عزله والدعوات التي وجهت في أكتوبر الماضي إلى مجلس النواب لإقالة المدعي العام السابق ويليام بار، بحجة أنه استخدم منصبه لأسباب سياسية لمساعدة "ترامب".

وذكر أن "بار" أصبح رجلاً مختلفاً بعد الدعوات إلى عزله، في حين أنه لم يتغير.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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