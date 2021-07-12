«أبوالعربى فى«Mission Impossible» هانى رمزى يفلت من فخ التكرار بكوميديا الموقف

★ ★ ★ ★ ★

لاقتراحات اماكن الخروج

يواصل الفنان هانى رمزى عروض مسرحيته الجديدة «أبوالعربى فى mission impossible»، على أحد المسارح الخاصة وشهد العرض الذى استأنف هانى رمزى عروضه الجمعة الماضى حضورا جماهيريا كبيرا، قبل قيامه بإجازة أخرى لمدة أسبوع لانشغال «هانى» بالسفر، على أن يستأنف العروض بإجازة عيد الأضحى المقبل.

العرض كوميدى استعراضى، غنائى، قائم على الضحك دون ملل وبجرأة، يعتمد فى فكرته الأساسية حول غدر الأقارب لأعز الناس لهم مقابل تحقيق مكاسب مادية ضخمة، ويحث على ضرورة التأنى فى اختيار مصادر الثقة المقربين لتجنب التعرض للخيانة منهم، ويكشف لنموذج رجل أعمال وعالم طاقة نووية يدعى هادى الفرماوى من أسرة غنية يتعرض لحادث غرق ويحاول عمه فريد الفرماوى الاستيلاء على أمواله، وكذلك يسعى المحامى الخاص به فكرى فهمى البلالينى استغلال وفاته وبيع مشروع ضخم كان يعمل عليه لاحدى الجهات الأجنبية بمقابل مادى ضخم.

هاني رمزي - صورة أرشيفية

العمل مليء بعناصر الجذب، الشخصية مكتوبة بشكل مختلف، رغم كون هانى رمزى سبق أن قدمها فى السينما منذ 16 عامًا تقريبًا، إلا أن السيناريست محسن رزق كتب نصا مميزا، بداية ووسط ونهاية، واعتمد على حدوتة جديدة، حول أبوالعربى الذى يتصادف بأنه يشبه العالم الشهير هادى الفرماوى ويحاول المحامى «فكرى» أن يستغل ذلك الشبه وإقناع أبوالعربى بتنفيذ مهمة فى منزله بأن يتقمص شخصيته لتحقيق مكاسب شخصية، ويؤخذ على النص أنه يعتمد فى الإضحاك فى كثير من الأوقات على بعض الإيحاءات، غير المناسبة للأطفال والفئات العمرية الأقل من 10 سنوات، رغم أن صالة العرض كانت مليئة بالأطفال، ومنها على سبيل المثال «هزها»، أو «هزهم»، و«شرموخ كبير»، «عنتيل»، «تروح الغردقة تتغردق أحسن ما تروح شرم الشيخ »، وغيرها من تلك الإيحاءات مثل مشهد جمع بين تقى الشخصية التى تجسدها داليا البحيرى وأبو العربى بديكور غرفة النوم، ويبدأ هانى رمزى اللعب على هذا الإفيه.

الإخراج جاء جيدا للمخرج تامر كرم، الذى نجح فى المزج بين الديكور والإضاءة والموسيقى لتقديم صورة متكاملة على خشبة المسرح، وجاء التنقل بين الديكورات سلسًا، وكذلك دخول وخروج الممثلين والاستعراضات والأغانى، خاصة الأغنية الترحيبية والختامية تم تنفيذها بشكل جيد.

جانب من العرض المسرحى

النجم هانى رمزى لم يكن البطل الأوحد للمسرحية وإن كان هو العنصر الأساسى للعرض، لكن المشاهد دائمًا مقسمة بينه وأحمد فتحى- ميمى- وتقى- داليا البحيرى- وباقى عناصر الرواية، وهو أمر يحسب له، وهو ما عبر عنه فى ختام العرض حينما قدم أبطال المسرحية أنفسهم يدا واحدة فى خروج واحد للجمهور.

«هانى» اجتهد كثيرًا ونجح فى الخروج من عباءة فيلم «أبوالعربى» تمامًا، مع الالتزام باللكنة البورسعيدية، ومزج بين العملين فى بعض المناحى منها اقتناع أبوالعربى أنه ابن الشهيد، وأن والده لديه تمثال فى بورسعيد، وما إلى ذلك، لكنه اجتهد كثيرًا وذاكر النص جيدًا، ولم يكن هناك مساحة للارتجال على الإطلاق، وقدم أكثر من أغنية واستعراض بإتقان، وكون ثنائيا ناجحا جدًا مع أحمد فتحى أحبه الجمهور ومع كل إفيه بينهما كانت تتعالى الضحكات، خاصة حينما اضطرا لارتداء ملابس سيدات ريكلام للدخول إلى أحد الكباريهات، ورغم غيابه عن المسرح لأكثر من 18 عاما، منذ أن قدم مسرحية «كده أوكيه»، إلا أنه حظى بتقدير واحترام الجمهور لأن العرض متجدد ويبذل فيه مجهود كبير.

أحمد فتحى جسد ضمن الأحداث شخصية «ميمى» الصديق المقرب لأبوالعربى، الشاب صاحب الفكر المتدنى بعض الشىء، الذى يتسبب لصديقه فى العديد من الأزمات، بحسه الكوميدى المعتاد، ونجح فى خلص مناطق ضحك للشخصية بعيدًا عن النص المكتوب بحركات ولزمات تفاعل معها الجمهور كثيرًا أثناء العرض، ويعد من أهم عناصر الجذب فى هذا العمل وبدونه تتقلص مناحى الضحك كثيرًا، يتمتع بسرعة بديهة فى التعامل مع الجمهور بشكل مباشر.

جانب من العرض المسرحى

الفنانة داليا البحيرى قامت بدور «تقى» زوجة هانى الفرماوى، من الطبقة الأرستقراطية، جسدت الدور بشكل جيد، وكانت مشاهد ديكور غرفة النوم هى ذروة الضحك بالنسبة لها فى العرض، وكذلك نجحت فى تقديم الأغانى والاستعراضات بإتقان بعد فترة تدريب طويلة، وقدمت ثنائيا ناجحا مع هانى رمزى رغم عدم لقائهما فى عمل فنى منذ أن قدما معًا فيلمهما الشهير «محامى خلع» منذ 19 عاما.

محمد جمعة قدم شخصية المحامى فكرى فهمى البلالينى، الخائن لموكله بإبداع وكان إحدى مفاجآت العرض أيضًا، وإن كانت مساحة الكوميديا التى يقدمها أقل بكثير من باقى نجوم العرض.

وكعادته أبدع الفنان حجاج عبدالعظيم فى تقديم كوميديا مميزة وراقية، معتمدًا على التفاعل المباشر مع الجماهير، من خلال شخصية فريد الفرماوى، عم هادى الفرماوى، الذى يعمل على سرقته والاستيلاء على أمواله، ويسعى لزواج ابنه هيثم أو –عمر عبدالعزيز- من تقى زوجة هادى للاستيلاء على الثروة.

جانب من العرض المسرحى

ورغم كون مشاهدها قليلة فى الرواية إلا أن الفنانة ليلى عز العرب كانت صاحبة بصمة مهمة مع ظهورها على خشبة المسرح حينما جسدت شخصية نعيمة خالة أبوالعربى، المتصابية رغم تقدمها فى العمر، وتحاول البحث عن عريس يصغرها بـ 30 سنة.

«فينال» العرض جاء مختلفًا وفيه العديد من المفاجآت، وحظى الأبطال باستقبال وتصفيق كبير من الجمهور.

المسرحية من إخراج تامر كرم، تأليف محسن رزق، بطولة هانى رمزى، داليا البحيرى، أحمد فتحى، محمد جمعة، حجاج عبد العظيم، ليلى عز العرب، عمرو عبد العزيز ونخبة من الشباب الصاعدين نجوم مسرح التياترو.