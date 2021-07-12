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«ليه كده ياكريم».. انهيار رامي صبري ووالدته خلال تشييع جثمان شقيقه

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حالة من الإنهيار والحزن الشديد سيطرت على والدة المطرب رامي صبري، أثناء تشيع جثمان نجلها كريم صبري، الذي توفي في ساعة مبكرة من فجر الإثنين، إثر سقوط سيارته في ترعة المريوطية، وظلت تهمهم في شرود وحزن شديد: «ليه كدة ياكريم».

مصرع كريم شقيق المطرب رامي صبري

وانهار الفنان رامي صبري من البكاء، أثناء تشييع جنازة شقيقه، من مسجد الشرطة بمنطقة الشيخ زايد قبل قليل، إلا أنه تماسك من أجل والدته، حيث حرص على حمل نعش شقيقه ووداعه حتى اللحظة الأخيرة ودفنه بمقابر العائلة بطريق الواحات.

وتُوفي «كريم» إثر سقوط سيارته في ترعة المريوطية، بعد هروبه من أحد المصحات العلاجية لعلاج الإدمان.

وحضر عدد من المطربين لمؤازرة «رامي»، ومنهم الملحن والمطرب رامي جمال، الذي تقدم الصفوف لدعم «رامي»، وأيضًا المطرب حسام حبيب والفنان إدوارد.

وكان الفنان رامي صبري، أعلن وفاة شقيقه كريم صبري قائلاً:«توفي إلى رحمة الله اخي وحبيبي الغالي كريم صبري ندعو الله أن يرحمه ويغفرله».

المصرى اليوم

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