محافظ مطروح يراجع تنفيذ برامج الخدمات بالقرى والنجوع

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عقد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح اليوم الإثنين، اجتماعا للوقوف على نسب تنفيذ عدد من الأعمال بمدينة مرسى مطروح، بحضور اللواء أشرف إبراهيم السكرتير العام ورضا جاب الله رئيس مدينة مرسي مطروح، وباسط جعفر باللجنة الشعبية لإنارة التجمعات وعدد من الإدارات المعنية.



وجه محافظ مطروح بتركيز جهود التطوير بالمناطق المستهدفة، وإنهاء الأعمال بها في قطاعات البنية التحتية، من كهرباء وصرف صحى ووصلات منزلية وشبكة الغاز وغيرها، والتنسيق بين الجهات المعنية للإسراع بالانتهاء منها، خاصة بمناطق الكيلو ٧ وشارع الإمام مالك وشارع الإذاعة بالكيلو ٤ بالشوارع الرئيسية والجانبية منها.



كما وجه بالتنسيق في توسعة شارع الإمام مالك بعدة أجزاء منه من أجل الصالح العام والحفاظ على حق الدولة، وكذلك التنسيق مع شركة الغاز للإسراع في مد الشبكة إلى منطقة الكيلو ٧ عبر خط السكة الحديد، وتحديد الطرق الرئيسية بمنطقة وادى الرمل وتمهيدها بطبقة أساس للتيسير على المواطنين، والتنسيق بشأن مدخل طريق المدفن الصحى بالكيلو ٢٩ طريق مرسي مطروح سيوة، مع مراعاة مستوى منخفض الطريق ووجود لافتات إرشادية للتهدئة حرصاً على السلامة.