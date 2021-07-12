«الأورمان» تستعد لذبح 1200 عجل بلدي بجميع المحافظات خلال عيد الأضحى

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أعلن اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، بأنه تحت رعاية المحافظين، وبالتعاون مع مجازر وزراة الزراعة وبإشراف الطب البيطري في مختلف مراكز وقرى ونجوع محافظات الجمهورية المختلفة، تستعد جمعية الأورمان لذبح وتوزيع عدد (1200) عجل بلدى خلال أيام عيد الأضحى المبارك، على الاسر الأكثر احتياجًا من الأرامل والمرضى ومحدودى الدخل وذوي الاحتياجات الخاصة من أبناء المحافظات المختلفة .

وأكد شعبان، أن عملية الذبح سوف تبدأ سوف تبدء بعد صلاة عيد الأضحى المبارك الى عصر أخر أيام التشريق، ويلى مرحلة الذبح التجزير والتشفية والتعبئة والتغليف في المجازر التابعة لمديرية الطب البيطري بالمحافظات وتحت إشراف الأطباء البيطريين في هذه المجازر ويتم توزيعها على القرى الاكثر احتياجا في محافظات الجمهورية المختلفة، مؤكدا أنه يتم اختيار رؤوس الماشية المراد ذبحها بعناية شديدة، وبما يوافق الشرع الحكيم في شروط الأضحية .

وأوضح شعبان، أن التوزيع يتم بالتنسيق التام مع المحافظين في المحافظات المختلفة وكافة الجهات المعنية وتحت اشراف وزارة التضامن الاجتماعى ومديرياتها بالمحافظات وعن طريق الجمعيات الأهلية التابعة لمديرية التضامن الاجتماعي من خلال الاستعانة بقاعدة البيانات المسجلة لديها والتي تضم الفئات الأولى بالرعاية والأكثر احتياجًا ، مشيرًا إلى أن التوزيع سوف يتم على مدار 4 أيام بداية من صباح أول أيام العيد وبالتعاون مع عدد كبير من المتطوعين واكثر من 4500 جمعية اهلية صغيرة منتشرة في قرى الجمهورية المختلفة .

الجدير بالذكر أن الجمعية أطلقت قبل سنوات مشروع صك الأضحية من الأورمان ومستمرة فى تنفيذها سنويًا لتحقيق الغاية الشرعية والاجتماعية من الاضحية بإدخال الفرحة على المضحى من خلال التاكد من وصول لحوم أضحيته الى مستحقيها، وايضًا المشاركة المجتمعية بتحقيق السعادة والبهجة للأسر الأكثر احتياجًا بتوصيل لحوم الأضاحى لهم فى منازلهم مهما كان موقع قراهم وتجمهاتهم السكانية