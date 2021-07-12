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بعد اكتشاف بيع 144 تذكرة قبل العيد .. تحرك عاجل من السكة الحديد ضد السوق السوداء

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بعد اكتشاف بيع 144 تذكرة قبل العيد .. تحرك عاجل من السكة الحديد ضد السوق السوداء بعد اكتشاف بيع 144 تذكرة قبل العيد .. تحرك عاجل من السكة الحديد ضد السوق السوداء

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أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد إيقاف عدد من صرافى التذاكر بمحطة سوهاج عن العمل لمده 6 أشهر وتحويلهم للتحقيق فى واقعة بيع أحد مالكى محال الإنترنت عدد 144 تذكرة بالسوق السوداء كما تم مجازاة المستويات الإشرافية بمنطقة سوهاج من رئيس مكتب التذاكر حتى مدير عام المبيعات بعقوبات تتراوح من خمسة أيام جزاء حتى ثلاثون يوما.

كانت الشرطة المحلية بمحافظة سوهاج تمكنت من القبض على مالك محل الإنترنت وبحوزته عدد 144 تذكرة تم الحصول عليها من عدد من المحطات وبتوقيتات وقطارات مختلفة، بهدف بيعها والتربح منها خلال فترة عيد الأضحى، وهو الأمر المخالف لتعليمات الهيئة الصادرة فى هذا الشأن، بحيث تتيح الهيئة لكل راكب 4 تذاكر بموجب الرقم القومى.

أكدت الهيئة أنها لا تألو جهدا فى محاربة السوق السوداء ومعاقبة والضرب بيد من حديد على كل من تسول له نفسه المساهمة فى بيع التذاكر من غير مصادرها الرسمية.

المصرى اليوم

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