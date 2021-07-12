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لينا شاماميان تحيي 3 حفلات الشهر المقبل

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لينا شاماميان تحيي 3 حفلات الشهر المقبل لينا شاماميان تحيي 3 حفلات الشهر المقبل

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تحيي الفنانة السورية لينا شاماميان عدد كبير من الحفلات خلال الشهر المقبل، تبدأها بحفل يوم 28 يوليو الجاري، في cairo jass club، يليه حفل ختام مهرجان الصيف بمكتبة الإسكندرية، 7 أغسطس المقبل، لتسافر بعدها لمواجهة جمهور الامارات بحفل بمركز دبي التجاري، 20 أغسطس القادم،، ومن المقرر ان تغني «لينا» على موج البحر«و»لما بدا يتثنى «مرورا بأغنيات»قصة عشق«و»شام«و»هالأسمر اللون«، و»هنعيش ونشوف«، تتر مسلسل»إلا أنا«.

معروف أن شاماميان طلت مؤخرًا على مسرح النافورة بدار الأوبرا للمرة الأولى، بعد إحيائها حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي، والذي شاركت أيضا في فعاليات مسابقته الرسمية للمرة الأولى عبر تقديمها أغنية الفيلم الفرنسي «جاجارين»، أول أغنية عربية يتم غنائها في فيلم فرنسي عالمي تم ترشيحه لمهرجان كان.

لينا شاماميان فنانة ومطربة سورية من جذور أرمينية، تمتد رحلتها الغنائية لقرابة 20 سنة، حصيلتها 4 ألبومات: «هالأسمر اللون»، و«شامات»، و«غزل البنات» و«لونان» وعشرات من الأغاني المنفردة، وتستعد حاليا لإطلاق أجدد أعمالها الغنائية «تذكري».

المصرى اليوم

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