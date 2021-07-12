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مجاهد عن موعد مباراة أسوان والزمالك: لضغط الأبيض في المباريات مثل الأهلي

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مجاهد عن موعد مباراة أسوان والزمالك: لضغط الأبيض في المباريات مثل الأهلي مجاهد عن موعد مباراة أسوان والزمالك: لضغط الأبيض في المباريات مثل الأهلي

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أكد أحمد مجاهد، رئيس اللجنة الثلاثية المكلفة بإدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، أن اللجنة تراعي مبدأ التكافؤ بين جميع الأندية.

وقال أحمد مجاهد في تصريحات تلفزيونية :«إدارة المسابقات الموجودة حاليًا في اتحاد الكرة، لديها من الخبرة أنها تراعي مبدأ العدالة والتكافؤ بين جميع الأندية في مسابقة الدوري»، مضيفًا :«نشكر الأندية، لأنه تحملت معنا الظروف الصعبة هذا الموسم».

وأشار :«نادي أسوان، هو من طلب نقل مبارياته إلى القاهرة، بسبب وجود مشاكل في الكهرباء الخاصة ياستاد أسوان»، مضيفًا :«قمنا خلال الساعات الماضية، بتحديد مواعيد الأسابيع الأخيرة للدوري، يتبقى فقط الأسبوعين الـ33 والـ34».

وأضاف :«المنافسة الأكبر على لقب الدوري بين الأهلي والزمالك، لذلك تم مراعاة أن يكون من شهر أغسطس المقبل، عدد أيام الراحة بين المباريات واحدة»، مضيفًا :«بداية من شهر أغسطس سيلعب الأهلي مبارياته أيام 2، 5، 9، 12، 16، 20.

وواصل :«قمنا بتحديد يوم 9 أغسطس موعدًا لمباراة وأسوان في نصف نهائي كأس ، ليكون هناك ضغط عليه في المباريات مثل الأهلي، بذلك سيلعب الفريق الأبيض في شهر أغسطس أيام 3، 6، 9، 12، 20».

وتابع:«الدوري سينتهي رسميًا يوم 26 أغسطس المقبل، وبدء معسكر يوم 30 من ذاتالشهر».

المصرى اليوم

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