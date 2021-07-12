مجاهد عن موعد مباراة أسوان والزمالك: لضغط الأبيض في المباريات مثل الأهلي

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أكد أحمد مجاهد، رئيس اللجنة الثلاثية المكلفة بإدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، أن اللجنة تراعي مبدأ التكافؤ بين جميع الأندية.

وقال أحمد مجاهد في تصريحات تلفزيونية :«إدارة المسابقات الموجودة حاليًا في اتحاد الكرة، لديها من الخبرة أنها تراعي مبدأ العدالة والتكافؤ بين جميع الأندية في مسابقة الدوري»، مضيفًا :«نشكر الأندية، لأنه تحملت معنا الظروف الصعبة هذا الموسم».

وأشار :«نادي أسوان، هو من طلب نقل مبارياته إلى القاهرة، بسبب وجود مشاكل في الكهرباء الخاصة ياستاد أسوان»، مضيفًا :«قمنا خلال الساعات الماضية، بتحديد مواعيد الأسابيع الأخيرة للدوري، يتبقى فقط الأسبوعين الـ33 والـ34».

وأضاف :«المنافسة الأكبر على لقب الدوري بين الأهلي والزمالك، لذلك تم مراعاة أن يكون من شهر أغسطس المقبل، عدد أيام الراحة بين المباريات واحدة»، مضيفًا :«بداية من شهر أغسطس سيلعب الأهلي مبارياته أيام 2، 5، 9، 12، 16، 20.

وواصل :«قمنا بتحديد يوم 9 أغسطس موعدًا لمباراة الزمالك وأسوان في نصف نهائي كأس مصر، ليكون هناك ضغط عليه في المباريات مثل الأهلي، بذلك سيلعب الفريق الأبيض في شهر أغسطس أيام 3، 6، 9، 12، 20».

وتابع:«الدوري سينتهي رسميًا يوم 26 أغسطس المقبل، وبدء معسكر المنتخب يوم 30 من ذاتالشهر».