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شركة فاكسيرا تعلن موعد طرح لقاح كورونا المصنع في للمواطنين

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شركة فاكسيرا تعلن موعد طرح لقاح كورونا المصنع في مصر للمواطنين شركة فاكسيرا تعلن موعد طرح لقاح كورونا المصنع في للمواطنين

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قالت هبة والي، رئيس مجلس إدارة شركة فاكسيرا، إنه بتوجيهات الرئيس عبدالفتاح ، تم البدء في تصنيع لقاح كورونا من أجل أن يكون هناك لقاحات تكفي المواطنين.

ولفتت خلال تقديمه برنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة «صدى البلد»، إلى أنه تم عقد اتفاقية نقل التصنيع من الصين لـ ، ومصر الآن تقوم بتصنيع اللقاح، وأنه تم عمل إدراءات كثرة، وتم الموافقة عليها من قبل الصحة العالمية، وهيئة الدواء المصرية.

وأشارت إلى أن المادة الخام وصلت مصر، ومعها خبراء من الصين، وتم في النهاية تصنيع اللقاح وأصبح مطابق لما يتم تصنيعه في الصين.

وأوضحت أن الدكتور مصطفى مدبولي كان في زيارة لـ المصنع، وأنه تم تصنيع مليون جرعة، والآن يتم عمل تحاليل لها، وفي منتصف شهر أغسطس سيتم استخدامه في السوق المحلي.

المصرى اليوم

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