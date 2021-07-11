نهاد أبوالقمصان ترد على برلماني يُحمل المرأة مسؤولية التحرش: «حاجة تفقع»

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علقت نهاد أبوالقمصان، المحامية، على مداخلة النائب محمد هاشم أثناء مناقشة تغليظ عقوبة التحرش في البرلمان والذي اعتبر فيها المرأة جزءا من التحرش، قائلة: «حاجة تفقع الصراحة، والحقيقة تبرير الجريمة يكون دائمًا لحماية المجرمين ومش عارفة سيادة النائب بيحمي مين بالضبط؟».

وواصلت أبوالقمصان انتقادها للنائب، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «كلمة أخيرة» على قناة «ON»، الأحد: «مش بس النائب المحترم لكن أيضًا مشايخ الغبرة المتواجدين على منصات التواصل الاجتماعي يبررون جريمة التحرش لأنفسهم قبل الجاني، ممكن يبقى فيه تحفظ على تغليظ العقوبات في الوقت الحالي، خاصة أنه جرى تشديدها في الأجل القصير ونحتاج فقط إلى آليات تشديد أكبر».

وتابعت: «علم الجريمة والعقاب كبير جدًا يتحدث دائمًا عن آليات الردع وليس شرطًا في كل الأحوال تغليظ العقوبة، فعلى سبيل المثال جرائم الاغتصاب تصل عقوبتها إلى الإعدام، ومع ذلك مع وجود أليات تشديد ضعيفة نجد أنه لازالت هناك نسب لهذه النوعية من الجرائم وهي نسب ليست قليلة».