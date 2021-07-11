وزير السياحة: 2150 جنيها سعر تذكرة الطيران إلى شرم الشيخ «رايح جاي»

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قال الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والأثار، إن أسعار السياحة المصرية ليست مرتفعة على الإطلاق، مضيفا أن أسعار السياحة في مصر للسائحين القادمين من الخارج الأرخص بلا شك، ومصر أرخص بلاد العالم سياحيا.

وأوضح العناني، في مداخلة هاتفية مع برنامج الحكاية عبر شاشة إم بي سي مصر، مساء الأحد، أن سبب عدم ارتفاع نسبة السائحين القادمين من الخارج لمصر خلال الفترة الحالية بالشكل المطلوب يعود لعدة أمور، ومنها أن نسبة كبيرة من سياحة مصر تأتي من أوروبا الغربية، وللأسف هذه الدول فرضت إغلاقا.

وأكد الوزير: "تم عمل عروض كبيرة لتنشيط السياحة الداخلية، وتم عمل سعر من قبل شركة مصر للطيران وسعر التذكرة موحد بـ2150 جنيها رايح جاي لشرم الشيخ.