إحالة «مانص» و«الجبلاوي» إلى جنايات الغردقة: قتلا صديقهما وأخفيا جثته بالصحراء

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أحال المستشار علاء فرج المحامي العام لنيابات البحر الأحمر، الأحد، شابين لمحكمة الجنايات، لاتهامهما بقتل صديقهما عمدًا وإخفاء جثته بمنطقة صحراوية بالغردقة، مع استمرار حبسهما على ذمة التحقيقات في القضية، بعد أن انتهت النيابة من تسلم تقرير الطب الشرعي والأدلة الجنائية وتحريات المباحث حول الواقعة وسماع الشهود.

وتضمنت تفاصيل الجريمة تلقي اللواء سليمان شتا مدير امن البحر الاحمر اخطارا من أجهزة الأمن بالبحر الاحمر برئاسة اللواء خالد عبدالهادي مدير المباحث الجنائية باختفاء طالب بالثانوي.

وتقرر تشكيل فريق بحث برئاسة العميد علاء صادق رئيس مباحث البحر الاحمر لكشف غموض العثور على جثة طالب ثانوي بمدينة الغردقة، وتبين من التحريات أن صديق المجنى عليه ونجل عمه يدعيان «مانص» و«الجبلاوي» وراء ارتكاب الواقعة وإخفاء الحثة في منطقة جبلية بالغردقة لإبعاد الشبهة عنهما.

تلقى المقدم عصام عتيق رئيس مباحث قسم ثان الغردقة بلاغًا بالعثور على جثة طالب، 18 سنة، بالمنطقة الجبلية المتاخمة لمنطقة حفر الباطن بعد ايام من البلاغ باختفاءه وتعرف شقيق المجني عليه على الجثة.

وأسفرت تحريات فريق البحث بالتنسيق مع قطاع الأمن العام، وبمشاركة مفتشى القطاع، وضباط إدارة البحث الجنائى بأمن البحر الأحمر، عن أن وراء ارتكاب الواقعة كلًا من طالب، 19 سنة، صديق المجنى عليه، ونجل عمه، 20 سنة.

وباستهدافهما بمأمورية، تم ضبط الأول وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة بالاشتراك مع الثانى، وقرر بعقده والثانى العزم على التخلص من المجنى عليه لوجود خلافات مالية بين المتهم الثانى والمجنى عليه لاقتراض المتهم مبلغا ماليا من المجنى عليه ولم يقم برده.

وقاما بقتله واخفاء الجثة بالمنطقة الجبلية محل العثور على الجثة، بعد ان قاما بخنقه واستوليا على هاتفى محمول كانا بحوزة المجنى عليه وفرا هاربين حتي تم القاء القبض عليهما وقام بتمثيل الجريمة امام النيابة.

كانت نيابة الغردقة برئاسة المستار حسن عادل رئيس النيابة باشراف المستشار علاء فرج المحامي العام لنيابات البحر الاحمر قد قررت حبس المتهمين بقتل طالب والقاء جثته بمنطقة جبلية بالغردقة لمدة ٤ ايام على ذمة التحقيقات التي تجريها النيابة العامة في القضية وقاما المتهمان بتمثيل ارتكاب الجريمة ثم تم تجديد حبسهما اكثر من مرة حتي تم احالتهما للمحاكمة الجنائية لتحديد جلسة لمحاكمته.