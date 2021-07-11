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«البحوث الإسلامية» يرد على فتوى مبروك عطية بشأن صيام العشر الأوائل من ذي الحجة

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«البحوث الإسلامية» يرد على فتوى مبروك عطية بشأن صيام العشر الأوائل من ذي الحجة «البحوث الإسلامية» يرد على فتوى مبروك عطية بشأن صيام العشر الأوائل من ذي الحجة

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رد الشيخ محمد الشحات الجندي، عضو مجمع البحوث الإسلامية، على فتوى الدكتور مبروك عطية التي قال فيها: «مفيش حاجة اسمها صيام العشر الأوائل من ذي الحجة».

وقال «الجندي»، خلال مداخلة تليفونية مع برنامج «90 دقيقة» على فضائية «المحور، إن العشر الأوائل من ذي الحجة أيام طيبة، ويجب على المسلم التقرب فيها إلى الله بالأعمال الصالحة، لافتًا إلى أن الجهاد وضع مع العمل الصالح في هذه الأيام الطيبة.

وأوضح أنه ليس بالضرورة وليس شرط الصيام في العشر الأوائل من ذي الحجة، ولكن يجب التقرب إلى الله بأي عمل صالح حتى إذا كان بالكلمة الطيبة في هذه الأيام المباركة.

وعن قول الدكتور مبروك عطية أن الرسول (ص) لم يكن يصوم هذه الأيام، قال: «مانبصش للموضوع ده، الرسول ماكنش بيصومها بصورة منتظمة»، لافتًا إلى أن الصيام جزء من العمل الصالح في ذي الحجة.

ونوه بأن صوم يوم عرفة يكفر السنة التي قبلها والسنة التي بعدها، وسنة ثابتة قولًا وعملًا، ولا أحد يستطيع إنكاره، لافتًا إلى أن صيام الأيام الأوائل من ذي الحجة ليس سنة، ولكن صيام عرفة سنة.

المصرى اليوم

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