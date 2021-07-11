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موسيماني يقود الأهلي لرباعية خامسة

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موسيماني يقود الأهلي لرباعية خامسة موسيماني يقود الأهلي لرباعية خامسة

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نجح الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي من تحقيق فوز عريض على حساب نظيره المقاصة بنتيجة 4/1 بملعب الجيش الثالث بالسويس، ضمن مؤجلات مسابقة الدوري المصري الممتاز.

ورفع الأهلي رصيده للنقطة 51 محتلاً المركز الثاني خلف المتصدر بـ 61 نقطة، علمًا بأن الفريق الأحمر تتبقى له 4 مباريات مؤجلة.

ونجح الأهلي في ولاية المدير الفني بيتسو موسيماني من الفوز برباعية للمرة الخامسة منذ توليه المسئولية.

الرباعية الأولى للأهلي في ولاية الجنوب أفريقي جاءت في مرمى الاتحاد السكندري بمنافسات الدوري الممتاز للموسم الجاري، أعقبها رباعية نظيفة جديدة في مرمى سونيديب بطل النيجر في إياب دور الـ 32 لدوري أبطال أفريقيا.

وعادت رباعيات الأهلي مع موسيماني في لقاء الانتاج الحربي بالدور الأول للدوري الممتاز هذا الموسم.

ويمطر الأهلي شباك سموحة برباعية نظيفة في الدوري الممتاز للموسم الجاري بملعب الاسكندرية، قبل أن يدون نجومه رباعية خامسة مع موسيماني في لقاء المقاصة الليلة.

المصرى اليوم

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