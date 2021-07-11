جنوب إفريقيا.. امتداد أعمال العنف لجوهانسبرغ بعد سجن الرئيس السابق

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اتسع نطاق أعمل العنف في جنوب إفريقيا يوم الأحد عقب سجن رئيس البلاد السابق جاكوب زوما، حيث تعرضت متاجر للنهب وأغلقت طرق في جوهانسبرغ.

وكان إقليم كوازولو ناتال، مسقط رأس زوما، قد شهد القدر الأكبر من أعمال العنف، وهو المكان الذي بدأ فيه قضاء عقوبة السجن 15 شهرا بتهمة ازدراء المحكمة مساء يوم الأربعاء.

وقالت الشرطة إن بعض العناصر الإجرامية تستغل الغضب الذي يشعر به البعض من سجن زوما للسرقة والتسبب في أضرار.

وذكرت الشرطة في جوهانسبرغ أن بلاغات وردتها أيضا بشأن إطلاق أعيرة نارية على المركبات المارة على طريق سريع.

وكانت المحكمة قد أصدرت حكما بسجن زوما 15 شهرا بسبب رفضه تنفيذ أمر من المحكمة الدستورية في فبراير الماضي بتقديم أدلة لتحقيق في فساد خلال فترة حكمه التي استمرت حتى عام 2018.

وقدم زوما طعنا على الحكم الصادر بحقه أمام المحكمة الدستورية على أسس من بينها تدهور صحته وخطر عدوى كورونا.