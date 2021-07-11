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خبير تحكيمي: هدف شريف الملغي في مباراة الأهلي والمقاصة صحيح 100%

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خبير تحكيمي: هدف شريف الملغي في مباراة الأهلي والمقاصة صحيح 100% خبير تحكيمي: هدف شريف الملغي في مباراة الأهلي والمقاصة صحيح 100%

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قال أحمد الشناوي الخبير التحكيمي، أن الهدف الذي سجله محمد شريف مهاجم الأهلي في شباك المقاصة والذي تم الغائه بعد العودة لتقنية الفار صحيح مائة في المائة.

وأضاف الشناوي في تصريحات تليفزيونية:«هدف شريف صحيح مائة في المائة ولا توحجد فيه أي شبهة تسلل ومهاجم الأهلي لم يسبق أخر مدافع من المقاصة».

وكان طارق مجدي حكم الفار قد أعلن الغاء هدف لمحمد شريف مهاجم الأهلي في مباراة المقاصة وهو القرار الذي أخذ به محمود عاشور حكم الساحة.

وفاز الأهلي على مصر المقاصة برباعية في ملعب السويس وواصل ملاحقة على قمة جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز.

المصرى اليوم

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