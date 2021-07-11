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بهذه الطريقة .. أحلام ترد على شائعة طلاقها من مبارك الهاجري

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انتشرت خلال الساعات الماضية شائعات بانفصال المطربة أحلام عن زوجها مبارك الهاجري عبر صفحات السوشيال ميديا، حيث رد الثنائي لنفي تلك الشائعات بطريقتهما الخاصة عبر «تويتر».

ونشر مبارك الهاجري صورة تجمعه بزوجته الفنانة احلام عبر «تويتر» وكتب:«يا حبيبتي يالغالية أم فاهد كل يوم يزيد حبك بقلبي».

لتعود «أحلام» بنشر بوست زوجها عبر «تويتر» قائلة :«يا عمري وروحي يا مبارك يا صديق عمري وحبيبي وتاج راسي».

وكانت الفنانة أحلام روت مؤخرًا تعرّضها إلى المغازلة أثناء سيرها في أحد المراكز التجارية، دون أن يعرف الشخص الذي غازلها كونها الفنانة أحلام لذلك كانت تحكي الموقف وتضحك بشدة مُتعجبة من كلمات ذلك المُغازل.

وقالت أحلام خلال مقطع ، والكمامة على وجهها، حيث باتت ملامحها غير واضحة: «مستحيل هقولكم شيء ما بكذب والله العظيم تخيلوا واحد يغازلني ويقولي يا زين هالطول». وتابعت: «مايدري إنه أنا.. إن شاء الله يكون متابعيني على (سناب شات) أنا مخطوبة أنا وعندي بيت أبويا».

وكانت الفنانة شاركت بمقطع فيديو مع زوجها مبارك الهاجري أثناء الخضوع إلى جلسة تصوير تجمعهما.

المصرى اليوم

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