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أحمد داش يطرح برومو «الحرامي 2» ويعلن موعد عرضه ()

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أحمد داش يطرح برومو «الحرامي 2» ويعلن موعد عرضه (فيديو) أحمد داش يطرح برومو «الحرامي 2» ويعلن موعد عرضه ()

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طرح الفنان الشاب أحمد داش، البرومو الرسمي للموسم الثاني من مسلسل «الحرامي»، الذي من المقرر عرضه يوم 1 أغسطس المقبل عبر منصة «شاهد vip».

ونشر داش البرومو عبر حسابه الرسمي بموقع الصور والفيديو «إنستجرام»، وعلق عليه قائلا: «الحرامي 2.. من 1 أغسطس على شاهد vip».

وظهر في البرومو «مشاهد رومانسية تجمع بين داش والفنانة الشابة رنا رئيس ثم تتطور الأحداث بينهما، بينما يمنع بيومي فؤاد أبنته بعدم رؤية أحمد داش مرة أخرى».

ومسلسل «الحرامي 2» من بطولة رانيا يوسف، بيومي فؤاد، أحمد داش، رنا رئيس وكارولين عزمي، من تأليف أحمد فوزي صالح، إنتاج أمير شوقي وإخراج أحمد الجندي والمسلسل يدور حول 10 حلقات فقط.

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