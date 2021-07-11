أخبار عاجلة

قيس سعيد يحتفل مع التونسيين في شارع الحبيب بورقيبة (صور وفيديو) -
مذكرًا بـ«يناير 2011».. الغنوشي يطالب التونسيين بالنزول إلى الشوارع -
«تمرد تونس» تؤيد قرارات قيس سعيد: «أتى حاميًا للبلاد من الإرهاب والفساد» -
رفع 409 حالات إشغال للمقاهي والمحال في الهرم (صور) -
تعليق ناري من خالد الغندور على رسالة أفشة -
بالهتافات والزغاريد.. التونسيون يستقبلون الجيش في شوارع العاصمة (فيديو) -
توفيق السيد: ركلة جزاء الأهلي أمام الإنتاج «صحيحة».. وأيمن أشرف كان يستحق «الطرد» -
الداخلية تبحث عن ناشر فيديو خطف الأطفال في الشيخ زايد -
«أتمنى أن تخرج منه بسلام».. لميس الحديدي تعلق على الوضع في تونس -
الرئاسة التونسية: قيس سعيد علق عمل البرلمان لمدة 30 يومًا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الفن و المشاهير
  3. المصرى اليوم

تحويل رواية باولو كويلو عن الأهرامات إلى فيلم أمريكي.. التصوير في المغرب

Print
تحويل رواية باولو كويلو عن الأهرامات إلى فيلم أمريكي.. التصوير في المغرب تحويل رواية باولو كويلو عن الأهرامات إلى فيلم أمريكي.. التصوير في المغرب

لاقتراحات اماكن الخروج

يشهد المغرب، في شهر سبتمبر المقبل، تصوير عمل سينمائي أمريكي، يتم من خلاله تحويل رواية الكاتب الشهير باولو كوليواو «خيميائي» إلى فيلم.

يذكر أن «خيميائي» رواية تحكي عن قصة الراعي الإسباني الشاب سنتياجو في رحلته لتحقيق حلمه الذي تكرر أكثر من مرة، والذي تدور أحداثه حول كنز مدفون في الأهرامات في ، ليكتشف خلال رحلته الحياة من منظور آخر متعلق بروح الكون.

وترجمت الرواية إلى 81 لغة، بيع منها 210 ملايين نسخة في أكثر من 170 بلدا، ما جعلها واحدة من أكثر الكتب مبيعا على مر التاريخ.

ووفقا لصحيفة اليوم 24 المغربية، يشارك في الفيلم الممثل المغربي يوسف كركور، الذي رشح سابقا لجائزة «البافتا»، إلى جانب سيباستيان دي سوزا، توم هولاندر، شهره أغداشلو، والممثل الفلسطيني أشرف برهوم.

ويرتقب أن تشهد مدن فاس، ومراكش، والصويرة، وأرفود، تصوير لقطات من الفيلم، الذي يد ثاني أضخم عمل سينمائي صور في المغرب بعد «أرض الوطن».

ويشرف على إخراج العمل المخرج الأمريكي، كيفين فراكيس، فيما تحدثت تقارير سابقة عن تولي نجم هوليود، ليوناردو ديكابريو، دور البطولة.

المصرى اليوم

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
رئيس لجنة الحكام: أرفض التعليق على الحالات التحكيمية بالدوري.. وأدعم «المصريين»

رئيس لجنة الحكام: أرفض التعليق على الحالات التحكيمية بالدوري.. وأدعم «المصريين»

منتخب مصر لكرة اليد والدنمارك بث مباشر فى اولمبياد طوكيو 2020

منتخب مصر لكرة اليد والدنمارك بث مباشر فى اولمبياد طوكيو 2020

كويكا تعمل على دعم المساواة بين الجنسين في مصر

كويكا تعمل على دعم المساواة بين الجنسين في مصر

كيف احتلت مصر المرتبة الثالثة بين أفضل اقتصاديات الشرق الأوسط؟.. مُحللة تُجيب

كيف احتلت مصر المرتبة الثالثة بين أفضل اقتصاديات الشرق الأوسط؟.. مُحللة تُجيب