تحويل رواية باولو كويلو عن الأهرامات إلى فيلم أمريكي.. التصوير في المغرب

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يشهد المغرب، في شهر سبتمبر المقبل، تصوير عمل سينمائي أمريكي، يتم من خلاله تحويل رواية الكاتب الشهير باولو كوليواو «خيميائي» إلى فيلم.

يذكر أن «خيميائي» رواية تحكي عن قصة الراعي الإسباني الشاب سنتياجو في رحلته لتحقيق حلمه الذي تكرر أكثر من مرة، والذي تدور أحداثه حول كنز مدفون في الأهرامات في مصر، ليكتشف خلال رحلته الحياة من منظور آخر متعلق بروح الكون.

وترجمت الرواية إلى 81 لغة، بيع منها 210 ملايين نسخة في أكثر من 170 بلدا، ما جعلها واحدة من أكثر الكتب مبيعا على مر التاريخ.

ووفقا لصحيفة اليوم 24 المغربية، يشارك في الفيلم الممثل المغربي يوسف كركور، الذي رشح سابقا لجائزة «البافتا»، إلى جانب سيباستيان دي سوزا، توم هولاندر، شهره أغداشلو، والممثل الفلسطيني أشرف برهوم.

ويرتقب أن تشهد مدن فاس، ومراكش، والصويرة، وأرفود، تصوير لقطات من الفيلم، الذي يد ثاني أضخم عمل سينمائي صور في المغرب بعد «أرض الوطن».

ويشرف على إخراج العمل المخرج الأمريكي، كيفين فراكيس، فيما تحدثت تقارير سابقة عن تولي نجم هوليود، ليوناردو ديكابريو، دور البطولة.