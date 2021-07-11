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محافظة الجيزة : غلق جزئي لمطلع كوبري 15 مايو لمدة 5 ساعات

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محافظة الجيزة : غلق جزئي لمطلع كوبري 15 مايو لمدة 5 ساعات محافظة الجيزة : غلق جزئي لمطلع كوبري 15 مايو لمدة 5 ساعات

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أعلنت محافظة الجيزة أنه في إطار الإجراءات التي يتم تنفيذها بالتنسيق مع الإدارة العامة لمرور الجيزة لإزالة أي معوقات بالطرق والمحاور المرورية من شأنها التأثير السلبي على الحركة المرورية، فسوف يتم إجراء صيانة للفاصل العرضي الخاص بمطلع كوبري 15 مايو (المطلع الثاني أمام مسجد المغفرة) القادم من ميدان سفنكس وشارع جامعة الدول العربية، باتجاه مناطق محافظة القاهرة، لتفادي حدوث تكدس مروري بالمحاور المحيطة بمطلع الكوبري.

وأشارت محافظة الجيزة إلى أن الأعمال سوف تستلزم إجراء غلق جزئي لمطلع كوبري 15 مايو (القادم من ميدان سفنكس) وشارع جامعة الدول العربية، وذلك يوم الاثنين الموافق 12 يوليو ابتداءً من الساعة 12 صباحاً حتى الساعة 5 صباحًا، دون تعطيل الحركة المرورية.

ووجّه اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة رئيس حي العجوزة بالمتابعة الميدانية للأعمال وإزالة أي معوقات لسرعة الأنتهاء منها، لافتًا إلى أن الإدارة العامة لمرور الجيزة بالتنسيق مع الشركة المنفذة قامت بنشر اللوحات الإرشادية المرورية بمحيط الأعمال بالكامل ونشر الخدمات المرورية لمساعدة قائدي المركبات في الاتجاهات الجديدة.

المصرى اليوم

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