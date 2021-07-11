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«الدراسات العليا» بجامعة قناة السويس تناقش استحداث برامج بينية بين الأقسام والكليات

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«الدراسات العليا» بجامعة قناة السويس تناقش استحداث برامج بينية بين الأقسام والكليات «الدراسات العليا» بجامعة قناة السويس تناقش استحداث برامج بينية بين الأقسام والكليات

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أكد الدكتور أحمد زكي رئيس جامعة قناة السويس أن الهدف من إنشاء برامج بينية بين الأقسام والكليات هو تلبية حاجات متجددة محلية وعالمية مع إمكانية حل مشاكل مهنيه لم تحل بالبرامج التقليدية القائمه بالإضافه إلى مواكبة تطورات حديثة في العلوم المهنية والاستفادة المثلي من الموارد من خلال توظيف طاقات أعضاء هيئة التدريس والباحثين والطلاب لتحقيق التكامل بين البرامج المتداخله والتي لم تستطيع تحقيقها البرامج التقليدية القائمة .

وفي ذاك السياق، اجتمعت الدكتورة ماجدة هجرس، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، الأحد، بأعضاء اللجنة العليا للبرامج البينية، لمناقشة ضوابط استحداث البرامج البينية.

وأوضحت الدكتورة ماجدة هجرس أن البرامج البينية هي برامج مشتركة بين الأقسام أو الكليات المختلفه وفق قواعد يضعها مجلس الجامعة بناء على توصية مجلس الكليات بعد التنسيق مع الأقسام المعنية.

وأفادت هجرس أن البرامج البينية هي برامج دراسيه جديده بنواتج تعلم جديدة مستمدة من تكامل فروع المعرفة ويصمم لسد نقص في مواصفات الخريج المعرفية أو المهارية أو التقنية بحيث يتم التكامل بين أنواع المعرفة والمهارات التي تكسب الدارس الخبرة المتكاملة في مجال تخصصه وكذلك فإن التعاون المشترك

سيثرى البحث العلمي بحيث يحدث تكامل في مخرجات البحوث والنشر العلمي المشترك .

المصرى اليوم

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