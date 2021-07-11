محافظة الجيزة: ضبط 12 توك توك في بولاق الدكرور تعوق حركة المرور

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كلّف اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بالتواجد الميداني الدوري والمتابعة في تنفيذ حملات رفع الإشغالات وإزالة كل ما يعوق ويتعدى على الطريق العام.

وفي هذا الإطار قام حي بولاق الدكرور بضبط والتحفظ على 2 تروسيكل و12 توكتوك، وسيارة تسير عكس الاتجاه وتعوق جركة المارة والسيارات، وذلك خلال حملات بمتابعة من عبدالله نور، رئيس حي بولاق الدكرور.

كما قام مركز الواحات البحرية بشن حملة إشغالات مكبرة أسفرت عن ضبط 37 حالة إشغال وتعدٍ على نهر الطريق العام شملت كراسي وترابيزات وخزانات مياه وخراطيم مياه، كما تم تحصيل 9 حالات غرامات فورية، وتم إيداع جميع المضبوطات بمخازن المركز واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.