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وائل عبدالله يكشف تعاقد نيللي كريم على بطولة فيلم «صقر وكناريا» وموعد تصويره

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وائل عبدالله يكشف تعاقد نيللي كريم على بطولة فيلم «صقر وكناريا» وموعد تصويره وائل عبدالله يكشف تعاقد نيللي كريم على بطولة فيلم «صقر وكناريا» وموعد تصويره

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كشف المنتج والموزع وائل عبدالله، الأحد، عن تعاقد الفنانة نيللي كريم على البطولة النسائية لفيلم «صقر وكناريا» بمشاركة الفنان أحمد عز وماجد الكدواني، وهو من تأليف أيمن وتار وإخراج أحمد علاء والمقرر تصويره بداية سبتمبر المقبل.

وقال عبدالله، في تصريحات لـ«المصري اليوم»: «تعاقدنا مع الفنانة نيللي كريم على بطولة فيلم (صقر وكناريا) بمشاركة الفنان ماجد الكدواني والنجم أحمد عز وبداية التصوير سبتمبر المقبل».

وأضاف: «أستكمل تصوير فيلمي الجديد (العميل صفر) استعدادا لطرحه أيضا بدور العرض السينمائي، وهو بطولة نيللي كريم أيضا والفنان أكرم حسني وعدد من النجوم الكبار».

يذكر أن وائل عبدالله طرح الأسبوع الماضي فيلمه الجديد «البعض لا يذهب للمأذون مرتين»، بطولة الفنان كريم عبدالعزيز ودينا الشربيني، وهو تأليف أيمن وتار وإخراج أحمد الجندى، والذي حقق نجاحا كبيرا فور عرضه بدور العرض.

كما يستكمل «عبدالله» تصوير فيلمه الجديد «العميل صفر» فكرة محمد سامى وأكرم حسنى، وسيناريو وحوار وائل عبدالله، ويشارك في بطولته نيللي كريم وأكرم حسني ولبلبة وبيومى فؤاد، وتجسد خلاله نيللي شخصية «راقصة» تمتلك ملهى ليلي، وتجمعها مواقف عديدة بكل الشخصيات المشاركة في الفيلم.

المصرى اليوم

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