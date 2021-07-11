باحثة في شؤون المرأة: كرامة الرجل تأتي من حصانته للمرأة

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت عبير سليمان، باحثة في شؤون المرأة، إنه من المخجل والعار في العصر الحالي وجود عبارات من الكهف تنظر إلى المرأة بأنها عورة وحرام أن على الأرض، مضيفة: «لدينا ريادة ورأس دولة معاصر بهذا الشكل والتحضر، بعد فترة طويلة من القمع والخوف واللهث وراء الذكوريين».

وأشارت سليمان، عبر مداخلة هاتفية مع برنامج «رأي عام» على فضائية «TeN»، الأحد، إلى أن كرامة الرجل تأتي من حصانته للمرأة، لافتة إلى أنه يتم النظر للرجال بأنهم أطفال ليسوا مدركين أو واعين لأفعالهم، وأنهم يثارون أمام أي محفز كان.

وأكدت أن الرئيس عبدالفتاح السيسي يقود ثورة تنويرية، ولابد أن نكون وراءه وندعمه في ذلك.