أخبار عاجلة

قيس سعيد يحتفل مع التونسيين في شارع الحبيب بورقيبة (صور وفيديو) -
مذكرًا بـ«يناير 2011».. الغنوشي يطالب التونسيين بالنزول إلى الشوارع -
«تمرد تونس» تؤيد قرارات قيس سعيد: «أتى حاميًا للبلاد من الإرهاب والفساد» -
رفع 409 حالات إشغال للمقاهي والمحال في الهرم (صور) -
تعليق ناري من خالد الغندور على رسالة أفشة -
بالهتافات والزغاريد.. التونسيون يستقبلون الجيش في شوارع العاصمة (فيديو) -
توفيق السيد: ركلة جزاء الأهلي أمام الإنتاج «صحيحة».. وأيمن أشرف كان يستحق «الطرد» -
الداخلية تبحث عن ناشر فيديو خطف الأطفال في الشيخ زايد -
«أتمنى أن تخرج منه بسلام».. لميس الحديدي تعلق على الوضع في تونس -
الرئاسة التونسية: قيس سعيد علق عمل البرلمان لمدة 30 يومًا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

حاكم إقليم أفغاني يؤكد أن قوات الأمن صدت هجوما لـ«طالبان» على عاصمته

Print
حاكم إقليم أفغاني يؤكد أن قوات الأمن صدت هجوما لـ«طالبان» على عاصمته حاكم إقليم أفغاني يؤكد أن قوات الأمن صدت هجوما لـ«طالبان» على عاصمته

اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد مسؤولون أفغان أن قوات الأمن صدت اليوم الأحد هجوما شنه مقاتلو حركة «طالبان» على وسط إقليم رئيسي في شمال البلاد على الحدود مع طاجيكستان.

وقال عبدالله قارلوق حاكم إقليم طخار إن «هجمات العدو تم صدها ومني بخسائر فادحة لم يسبق لها مثيل إذ قتل 55 من الأعداء وأصيب 90 آخرون».

وأكد خليل عسير المتحدث باسم قيادة شرطة طخار في تصريح لوكالة «رويترز» أن «عناصر طالبان هاجموا طالقان (عاصمة الإقليم) من أربعة اتجاهات الليلة الماضية (السبت) لكنها واجهت مقاومة شديدة من قوات الأمن والسكان المحليين».

وقالت وزارة الدفاع الأفغانية على «تويتر» إن «ما يزيد عن عشرة من مقاتلي طالبان قتلوا في ضربات جوية شنها سلاح الجو على مخابئ في مقاطعات بمدينة طالقان في وسط إقليم طخار».

وطالقان أحدث عاصمة لأحد الأقاليم تتعرض لهجوم من «طالبان».

وقبل أيام، دخل مقاتلو «طالبان» عاصمة إقليم بادغيس الغربي واستولوا على منشآت للشرطة والأمن وحاولوا الاستيلاء على مكتب الحاكم قبل أن تجبرهم القوات الخاصة على التراجع.

والهجوم هو الأحدث في سلسلة من الهجمات التي شهدت سيطرة المسلحين على أراض في أنحاء أفغانستان بينما تنفذ القوات الأجنبية بقيادة الولايات المتحدة المراحل الأخيرة من انسحابها بعد نحو 20 عاما من القتال.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
قيس سعيد يحتفل مع التونسيين في شارع الحبيب بورقيبة (صور وفيديو)

قيس سعيد يحتفل مع التونسيين في شارع الحبيب بورقيبة (صور وفيديو)

مذكرًا بـ«يناير 2011».. الغنوشي يطالب التونسيين بالنزول إلى الشوارع

مذكرًا بـ«يناير 2011».. الغنوشي يطالب التونسيين بالنزول إلى الشوارع

«تمرد تونس» تؤيد قرارات قيس سعيد: «أتى حاميًا للبلاد من الإرهاب والفساد»

«تمرد تونس» تؤيد قرارات قيس سعيد: «أتى حاميًا للبلاد من الإرهاب والفساد»

رفع 409 حالات إشغال للمقاهي والمحال في الهرم (صور)

رفع 409 حالات إشغال للمقاهي والمحال في الهرم (صور)