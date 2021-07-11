★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال السفير محمد إدريس، مندوب مصر الدائم في الأمم المتحدة، إن مصر أعلنت بقوة عن موقفها خلال جلسة مجلس الأمن في أزمة سد النهضة.

وأضاف إدريس، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «على مسؤوليتي» على قناة صدى البلد، أن مصر وضعت مجلس الأمن أمام مسؤولياته بشأن أزمة السد الإثيوبي.

وتابع: «مصر خاضت تحركات دبلوماسية مكثفة لطرح أزمة السد الإثيوبي أمام مجلس الأمن»، موضحا أن العالم مليء بالقضايا التي تهدد الأمن والسلم ويجب أن يقوم مجلس الأمن بدوره تجاهها، ومصر عرضت قضية أزمة السد الإثيوبي بكل قوة وحملت مجلس الأمن مسؤوليته تجاهها.

وأشار إدريس إلى أن مصر قادرة على تشكيل مستقبلها ولها رؤية سياسية قوية، مؤكدا أن مشروع القرار في الأمم المتحدة هو وسيلة، وإنما الدفاع عن حقوق مصر والسودان هو الغاية، وأن تونس تباشر سريان مشروع القرار المقدم من مصر والسودان في مجلس الأمن بشأن السد.

وأكد أن مصر قدمت كل ما تراه داعما لموقفها مع السودان بشأن أزمة السد الإثيوبي، مشيرا إلى أن أعضاء مجلس الأمن لا يريدون أن يتخذوا موقفا بشأن السد يحسب عليهم بعد ذلك.

وقال إدريس إن كل ما طالبت به مصر في جلسة مجلس الأمن حظي باهتمام الدول الأعضاء، ومصر تربطها علاقات تاريخية راسخة مع السودان وإثيوبيا، ونؤيد أن يكون نهر النيل مساحة للتعاون المشترك بين الدول الثلاث.