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استشاري: بالون المعدة الجديد يستمر داخل المعدة لمدة عام

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استشاري: بالون المعدة الجديد يستمر داخل المعدة لمدة عام استشاري: بالون المعدة الجديد يستمر داخل المعدة لمدة عام

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قال الدكتور أحمد السبكي، أستاذ جراحات السمنة والسكر بجامعة عين شمس، إن الكبسولة المبرمجة تعمل على تقليل الشهية إلى حد كبير، وتزيد من معدل حرق .

وتابع «السبكي»، خلال حواره مع الإعلامية دينا رامز، ببرنامج «ست الستات»، المذاع على فضائية «صدى البلد»، مساء الأحد، أن هذه الكبسولة لا تقلل كميات الطعام فقط، ولكنها تعمل على تقليل هرمون الجوع، مثل عملية التكميم، وهذا من شأنه أن ينعكس بشكل إيجابي على وزن المريض.

ولفت إلى أن بالون المعدة الجديد يتم إدخاله إلى المعدة من خلال المنظار، ويستمر لمدة عام بدلاً من 6 أشهر، وهذه التقنية مهمة جدًا، خاصة لدى مرضى السمنة الذين لديهم تخوف من التدخل الجراحي، خلاف أن بالون المعدة الذي يستمر لمدة عام اقتصادي.

المصرى اليوم

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