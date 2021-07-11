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وزير الشباب: الوزارة تدرس قانون لنقل ملكية أراضي مراكز الشباب إليها

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وزير الشباب: الوزارة تدرس قانون لنقل ملكية أراضي مراكز الشباب إليها وزير الشباب: الوزارة تدرس قانون لنقل ملكية أراضي مراكز الشباب إليها

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قال الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، خلال اجتماع لجنة الشباب بمجلس النواب اليوم الأحد، أن الوزارة تدرس إعداد مشروع قانون لنقل ملكية كل الأراضى المقام عليها مراكز شباب إلى وزارة الشباب والرياضة.

وأضاف خلال رده على عدد من طلبات الإحاطة أنه يرفض سياسة الدمج في الأندية ومراكز الشباب، قائلا: «أنا ضد الدمج، والذى كان له أهداف في الماضى مرتبطة بجمعيات عمومية وانتخابات، وأنا لا يعنينى انتخابات، بقدر تقديم الخدمة دون شخصنة».

وتابع وزير الشباب والرياضة: «ليس لدى مانع من وجود مركز شباب صغير حتى لو لم يوجد به سوى ملعب شطرنج يخدم الشباب، مركز شباب صغير نقدر نعمل فيه أنشطة صغيرة أفضل من الدمج».

وقال: «الكثافة السكانية لدينا تسمح بتعددية المنشأت الشبابية والرياضية، كما ان عدد ١٢٠٠ مركز شباب الموجودين حاليا، حال زيادتهم إلى خمسة الاف على سبيل المثال، فسوف يكون لهم نتائج ومنفعة.

ودعا الوزير، أعضاء مجلس النواب، لتقديم حالات الدمج الموجودة حاليا، لدراسة كل حالة على حدة واتخاذ إجراءات بشأنها.

المصرى اليوم

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