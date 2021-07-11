«حرزوا الساعة وهيحللوها».. المتهم بتسريب امتحان اللغة العربية بالثانوية العامة: أنا مظلوم

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قال عبدالرحمن وحيد، الطالب المتهم بتسريب امتحان اللغة العربية بالثانوية العامة، إنه مظلوم ولا يعرف سبب اتهامه بالتسريب.

وأوضح وحيد، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «90 دقيقة» على فضائية «المحور»: «كنت لابس ساعة اللى بتجيب نبضات القلب، وخدوا مني التابلت والساعة، وهي إصدار قديم ومن غير كاميرا ومن غير داتا».

وواصل: «ماكنش معايا تليفون، لأنه ممنوع التليفونات، ومعنديش فيسبوك على التابلت لأنه مقفول فيه كل حاجة، وكنت فاتح كتاب العربى بي دي إف، ورئيس اللجنة قال لى (الامتحان اتسرب والكود بتاعك في الورقة اللى اتسربت)، وممكن اللي سرب الامتحان غير الرقم بالفوتوشوب، أو الرقم اتنقل غلط، وقال لى (إنت متهم بتسريب الامتحان بتصويرها بالساعة أو تسريبها بالإنترنت، وتم تحريز الساعة، وهيحللوا الساعة».