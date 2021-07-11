واشنطن: ندرك جيدا التهديد الذي تواجهه دول المصب بسبب «سد النهضة»

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قال ساموييل وربيرج، المتحدث الإقليمي باسم وزارة الخارجية الأمريكية، إن الوقت ما يزال متاحا لبدء حوار وتفاوض جديد بشأن أزمة سد النهضة، مؤكداً أنه يعرف أهمية مياه النيل للمصريين، ولا يمكن تجاهل هذا الموضوع.

وأضاف وربيرج، خلال لقائه عبر سكايب مع برنامج «رأي عام» على فضائية «TeN»، الأحد، أن الإدارة الأمريكية تدرك جيدا التهديد المائي الذي تواجهه دول المصب، لافتاً إلى أن هناك خبراء ومسؤولين يبحثون الأضرار التي قد تتعرض لها مصر والسودان بشأن سد النهضة.

وتابع: «سنبقى متواصلين وعلى استعداد لتقديم المساعدة للدول الثلاث بخصوص سد النهضة»، موضحا أن الولايات المتحدة ترى أن هناك حلا دبلوماسيا وتفاوضيا، ولابد من استئناف الحوار بين أطراف الأزمة، مشيراً إلى أن دول المصب مع الاتحاد الأفريقي يمكنها الوصول إلى حل سياسي.

ولفت إلى أن قضية سد النهضة سياسية وفنية وتقنية كما رأينا في المناقشة في جلسة مجلس الأمن، وفي نهاية المطاف كل الأعضاء مستعدون لتقديم المساعدة السياسية والفنية، معقبا: «لا يمكن أن أستبق أي خطوات من الممكن أن تقوم بها الإدارة الأمريكية أو الرئيس بايدن».