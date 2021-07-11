محمود أبوالدهب: «مفيش منافسة في الدوري»

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يرى محمود أبوالدهب، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي السابق، أنه لن توجد أي منافسة في مسابقة الدوري الممتاز.

وقال محمود أبوالدهب، في تصريحات ببرنامج «ستاد المصري اليوم» الذي تُقدمه الكاتبة الصحفية ياسمين عبدالعزيز، :«لا توجد منافسة في الدوريسوى بين الأهلي والزمالك، الفرق تأتي لمواجهة الأهلي والزمالك وهي مغلوبة بنسبة 50%».

وأضاف :«الدوري لن يُحسم إلا مع الجولة الأخيرة، حتى لو فاز الأهلي بجميع مؤجلاته»، مؤكدًا :«هماك منافسة قوية بين الناديين على التتويج باللقب».

يُذكر أن الأهلي حقق الفوز على مصر المقاصة، بأربعة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي أقيمت بينهما مساء الأحد، على استاد الجيش بالسويس، ضمن مؤجلات الأسبوع الثامن عشر من مسابقة الدوري الممتاز.