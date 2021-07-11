أخبار عاجلة

رفع 409 حالات إشغال للمقاهي والمحال في الهرم (صور) -
تعليق ناري من خالد الغندور على رسالة أفشة -
بالهتافات والزغاريد.. التونسيون يستقبلون الجيش في شوارع العاصمة (فيديو) -
الرئاسة التونسية: قيس سعيد علق عمل البرلمان لمدة 30 يومًا -
«ثقافة النواب» ترفض إقامة محطة معالجة صرف على تل البلامون الأثري بالدقهلية (فيديو) -
رضا عبد العال: الأهلي لا يستحق الفوز على الإنتاج.. والحكم أهداه نقاط المباراة -
موسيماني: هدف والتر بواليا أمام الإنتاج الحربي «هدية من الله» (فيديو) -
الأهلي والإنتاج الحربي.. كشري يشن هجومًا على محمد معروف: «حكم ظالم» (فيديو) -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

رئيس جامعة جنوب الوادي يقود مسيرة طلابية احتفالا بذكرى ثورة 30 يونيو

Print

اشترك لتصلك أهم الأخبار

قاد الدكتور يوسف غرباوي، رئيس جامعة جنوب الوادي، الأحد، مسيرة طلابية احتفالا بذكرى ثورة 30 يونيو، والتي نظمتها كلية التربية الرياضية.

بدأت المسيرة بالنشيد الوطني ثم طافت رحاب الجامعة مزينة بعلم وسط ترديد الأغاني والهتافات الوطنية ورفع الأعلام المختلفة.

مسيرة للاحتفال بثورة ٣٠ يونيو بجامعة جنوب الوادى

وأكد رئيس الجامعة أن ثورة 30 يونيو غيرت مسار ومصير الوطن حيث جسدت قدرة المصريين على صنع التاريخ بعدما أبهرت العالم وأظهرت وعي الشعب المصري الذى خرج إلى الميادين ينادى بتصحيح المسار نحو تحقيق دولة ديمقراطية حديثة تحافظ على مقدرات ومستقبل الشعب المصري لتحقيق الأمن والاستقرار والتنمية والازدهار وعلى ثقة الجميع في القيادة الرشيدة لرئيس الجمهورية والقوات المسلحة الباسلة وفى كل قيادات الدولة مطالبا الجميع بعدم الانسياق وراء الشائعات المغرضة في هذه المرحلة الفارقة في تاريخ مصر.

مسيرة للاحتفال بثورة ٣٠ يونيو بجامعة جنوب الوادى

المصرى اليوم

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
رئيس لجنة الحكام: أرفض التعليق على الحالات التحكيمية بالدوري.. وأدعم «المصريين»

رئيس لجنة الحكام: أرفض التعليق على الحالات التحكيمية بالدوري.. وأدعم «المصريين»

منتخب مصر لكرة اليد والدنمارك بث مباشر فى اولمبياد طوكيو 2020

منتخب مصر لكرة اليد والدنمارك بث مباشر فى اولمبياد طوكيو 2020

كويكا تعمل على دعم المساواة بين الجنسين في مصر

كويكا تعمل على دعم المساواة بين الجنسين في مصر

كيف احتلت مصر المرتبة الثالثة بين أفضل اقتصاديات الشرق الأوسط؟.. مُحللة تُجيب

كيف احتلت مصر المرتبة الثالثة بين أفضل اقتصاديات الشرق الأوسط؟.. مُحللة تُجيب