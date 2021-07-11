رئيس جامعة جنوب الوادي يقود مسيرة طلابية احتفالا بذكرى ثورة 30 يونيو

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قاد الدكتور يوسف غرباوي، رئيس جامعة جنوب الوادي، الأحد، مسيرة طلابية احتفالا بذكرى ثورة 30 يونيو، والتي نظمتها كلية التربية الرياضية.

بدأت المسيرة بالنشيد الوطني ثم طافت رحاب الجامعة مزينة بعلم مصر وسط ترديد الأغاني والهتافات الوطنية ورفع الأعلام المختلفة.

مسيرة للاحتفال بثورة ٣٠ يونيو بجامعة جنوب الوادى

وأكد رئيس الجامعة أن ثورة 30 يونيو غيرت مسار ومصير الوطن حيث جسدت قدرة المصريين على صنع التاريخ بعدما أبهرت العالم وأظهرت وعي الشعب المصري الذى خرج إلى الميادين ينادى بتصحيح المسار نحو تحقيق دولة ديمقراطية حديثة تحافظ على مقدرات ومستقبل الشعب المصري لتحقيق الأمن والاستقرار والتنمية والازدهار وعلى ثقة الجميع في القيادة الرشيدة لرئيس الجمهورية والقوات المسلحة الباسلة وفى كل قيادات الدولة مطالبا الجميع بعدم الانسياق وراء الشائعات المغرضة في هذه المرحلة الفارقة في تاريخ مصر.