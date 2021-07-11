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وزير القوى العاملة يسلم 60 عقد عمل لذوي الإعاقة بسوهاج

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وزير القوى العاملة يسلم 60 عقد عمل لذوي الإعاقة بسوهاج وزير القوى العاملة يسلم 60 عقد عمل لذوي الإعاقة بسوهاج

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قام وزير القوى العاملة محمد سعفان، واللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، اليوم الأحد، بتسليم 60 عقد عمل لذوي الإعاقة مقدمة من شركات القطاع الخاص بمحافظة سوهاج، وفرتها مديرية القوي العاملة بالمحافظة، وذلك في إطار المبادرة الرئاسية «حياة كريمة».

وأكد وزير القوى العاملة- في كلمته خلال تسليم العقود بحضور الدكتور أحمد سامي القاضي نائب المحافظ، والدكتور هشام أبوزيد وكيل وزارة القوى العاملة بسوهاج- على أهمية تقديم كامل الدعم والرعاية لذوي الإعاقة، بتقديم ولو بسمة بسيطة لهم ممثلة في فرصة عمل تجعلهم يشعرون بالسعادة وذويهم، وتجعل لكل فرد منهم دخلًا كي يستطيع أن ينتج ويضيف لمجتمعه، مشيرًا إلى ضرورة الإهتمام بتدريبهم وإثقال مهاراتهم كخطوة أولى تثبت للمجتمع ولأصحاب الأعمال أنهم قادرون على العمل، والتحدي والإنجاز بما لهم من قدرة كبيرة على العطاء.

وأشار محافظ سوهاج إلى إهتمام المحافظة الدائم بالأشخاص ذوي الإعاقة، والعمل على دمجهم في كافة المجالات بالمجتمع، وتقديم كافة أوج الدعم والمساندة لهم بمختلف المجالات، خاصة في ظل الإهتمام الكامل بهم من القيادة السياسية، وكافة مؤسسات الدولة لتنمية مهاراتهم وإبداعاتهم، لافتا إلى تضافر جهود كافة المؤسسات الحكومية والأهلية للإرتقاء بواقع ذوي الهمم، ومنحهم حقوقهم وتمكينهم من أداء أدوارهم في خدمة وبناء المجتمع.

المصرى اليوم

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