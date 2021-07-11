أخبار عاجلة

رفع 409 حالات إشغال للمقاهي والمحال في الهرم (صور) -
تعليق ناري من خالد الغندور على رسالة أفشة -
بالهتافات والزغاريد.. التونسيون يستقبلون الجيش في شوارع العاصمة (فيديو) -
الرئاسة التونسية: قيس سعيد علق عمل البرلمان لمدة 30 يومًا -
«ثقافة النواب» ترفض إقامة محطة معالجة صرف على تل البلامون الأثري بالدقهلية (فيديو) -
رضا عبد العال: الأهلي لا يستحق الفوز على الإنتاج.. والحكم أهداه نقاط المباراة -
موسيماني: هدف والتر بواليا أمام الإنتاج الحربي «هدية من الله» (فيديو) -
الأهلي والإنتاج الحربي.. كشري يشن هجومًا على محمد معروف: «حكم ظالم» (فيديو) -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. المصرى اليوم

السودان: لن يهدأ لنا بال إلا بالوصول لاتفاق ملزم بشأن سد النهضة مع وإثيوبيا

Print
السودان: لن يهدأ لنا بال إلا بالوصول لاتفاق ملزم بشأن سد النهضة مع مصر وإثيوبيا السودان: لن يهدأ لنا بال إلا بالوصول لاتفاق ملزم بشأن سد النهضة مع وإثيوبيا

اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال نائب رئيس جهاز الموارد المائية في وزارة الري السودانية حسن أبوالبشر إنه «لن يهدأ لوزارته بال حتى التوصل لاتفاق بشأن سد النهضة».

وتابع أنه يأمل في الوصول إلى اتفاق قانوني ملزم مع إثيوبيا ومصر بشأن سد النهضة، حسب وزارة الموارد المائية السودانية.

وأشار أبو البشر إلى أن الاتفاق سيجعل المياه تدار بطريقة آمنة وسلسة.

وأضاف المسؤول السوداني أن وزارة الري تهتم بهذه القضية لما لها من أبعاد إقليمية ودولية.

واعتبر أن قضية المياه تتأثر بشكل سريع سلبًا وإيجابًا بالأجواء الإقليمية.

وأوضح أبوالبشر أن التوصل إلى اتفاق ملزم بشأن سد النهضة هو الضامن للاستفادة منه بدلا من أن تتحول الفوائد إلى مخاوف حقيقية.

المصرى اليوم

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
رئيس لجنة الحكام: أرفض التعليق على الحالات التحكيمية بالدوري.. وأدعم «المصريين»

رئيس لجنة الحكام: أرفض التعليق على الحالات التحكيمية بالدوري.. وأدعم «المصريين»

منتخب مصر لكرة اليد والدنمارك بث مباشر فى اولمبياد طوكيو 2020

منتخب مصر لكرة اليد والدنمارك بث مباشر فى اولمبياد طوكيو 2020

كويكا تعمل على دعم المساواة بين الجنسين في مصر

كويكا تعمل على دعم المساواة بين الجنسين في مصر

كيف احتلت مصر المرتبة الثالثة بين أفضل اقتصاديات الشرق الأوسط؟.. مُحللة تُجيب

كيف احتلت مصر المرتبة الثالثة بين أفضل اقتصاديات الشرق الأوسط؟.. مُحللة تُجيب