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قال نائب رئيس جهاز الموارد المائية في وزارة الري السودانية حسن أبوالبشر إنه «لن يهدأ لوزارته بال حتى التوصل لاتفاق بشأن سد النهضة».

وتابع أنه يأمل في الوصول إلى اتفاق قانوني ملزم مع إثيوبيا ومصر بشأن سد النهضة، حسب وزارة الموارد المائية السودانية.

وأشار أبو البشر إلى أن الاتفاق سيجعل المياه تدار بطريقة آمنة وسلسة.

وأضاف المسؤول السوداني أن وزارة الري تهتم بهذه القضية لما لها من أبعاد إقليمية ودولية.

واعتبر أن قضية المياه تتأثر بشكل سريع سلبًا وإيجابًا بالأجواء الإقليمية.

وأوضح أبوالبشر أن التوصل إلى اتفاق ملزم بشأن سد النهضة هو الضامن للاستفادة منه بدلا من أن تتحول الفوائد إلى مخاوف حقيقية.