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محمود أبو الدهب: المؤجلات وضعت الأهلي تحت ضغط

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محمود أبو الدهب: المؤجلات وضعت الأهلي تحت ضغط محمود أبو الدهب: المؤجلات وضعت الأهلي تحت ضغط

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أكد محمود أبوالدهب، نجم الأهلي والمصري البورسعيدي السابق، أن المباريات المؤجلة، وضعت لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة الحمراء، تحت ضغط كبير.

وقال محمود أبوالدهب، في تصريحات ببرنامج « المصري اليوم» الذي تقدمه الكاتبة الصحفية ياسمين عبدالعزيز، :«المباريات المؤجلة وضعت لاعبي الأهلي تحت ضغط كبير، ولكن الفريق الأحمر قادر على الفوز بالمباريات المؤجلة، وهذا قدر الأهلي».

وأضاف :«الفترة المقبلة، يجب أن يقوم الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، المدير الفني للأهلي، بعمل تدوبر بين اللاعبين، حتى لا يتعرضوا لاجهاد»، مضيفًا :«الأهلي لديه دكة بدلاء قوية، قادرة على صناعة الفارق».

يُذكر أن الأهلي سوف يلتقي مع المقاصة، مساء الأحد، على استاد الجيش بالسويس، ضمن مؤجلات الأسبوع الثامن عشر من مسابقة الدوري الممتاز.

المصرى اليوم

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