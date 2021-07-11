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رسالة نارية من محمود أبو الدهب لحسين الشحات

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رسالة نارية من محمود أبو الدهب لحسين الشحات رسالة نارية من محمود أبو الدهب لحسين الشحات

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يرى محمود أبوالدهب، نجم الأهلي والمصري البورسعيدي الأسبق، أن حسين الشحات، جناح الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لم يقدم الأداء المنتظر منه مع الفريق الأحمر حتى الأن.

وقال محمود أبوالدهب، في تصريحات ببرنامج « المصري اليوم» الذي تقدمه الكاتبة الصحفية ياسمين عبدالعزيز، :«حسين الشحات، لم يُقدم الأداء المنتظر منه مع الأهلي منذ انضمامه للفريق الأحمر، اللاعب جاء بمقابل مالي كبير، لذلك تنتظر منه الجماهير الكثير».

وأضاف :«حسين الشحات، مش مركز مع الأهلي في الفترة الأخير، وهذا أثر بالسلب على مستواه الفني، الأمر الذي جعل موسيماني، لا يشركه بشكل أساسي»، مضيفًا :«اللاعب ظهر بمستوى جيد، في أخر مباراتني، ولكن الجماهير مازالت تنتظر منه الكثير».

وتابع :«حسين الشحات، لازم يشتغل على نفسه الفترة المقبلة، حتى يضمن البقاء مع الأهلي في الموسم الجيد».

المصرى اليوم

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