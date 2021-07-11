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إدارة الاتحاد تواصل إغلاق ملفات القضايا الشائكة

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يحتاج إلى 7 ملايين ريال لحل قضيتي البيشي والشمراني

إدارة الاتحاد تواصل إغلاق ملفات القضايا الشائكة

تواصل إدارة نادي الاتحاد برئاسة أنمار الحائلي إغلاق قضايا شائكة على النادي، حيث أغلقت مؤخراً قضية جديدة من القضايا العالقة ضدها، وذلك بعد الاتفاق على مبدأ (مقايضة) حقوق نادي الفيصلي بشأن اللاعب محمد الثاني مقابل مبلغ إعارة اللاعب خالد السميري الذي مثل الفيصلي بنظام الإعارة في الموسم الماضي.
ووفقاً لصحيفة (الشرق الأوسط) "مع إغلاق القضية تبقت على نادي الاتحاد لصالح نادي الفيصلي قضيتان بشأن انتقال اللاعبين عبدالعزيز البيشي وحمدان الشمراني بمجموع 7 ملايين ريال، وهو المبلغ الذي يتوجب على الاتحاد سداده ضمن قضايا أخرى من أجل تلافي الخصم من رصيده النقطي".

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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