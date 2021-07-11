شيرين عبدالوهاب تتوعد مستغلي اسمها في حفل إحدى الجامعات الخاصة

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حذرت الفنانة شيرين عبدالوهاب القائمين على أحد الفعاليات الاحتفالية بإحدى الجامعات الخاصة الشهيرة بمدينة بدر من استغلال اسمها للترويج للحفل، مؤكدة أنها ستتخذ الإجراءات القانونية حيالهم.

وكتبت شيرين عبدالوهاب على «تويتر»: «بيان هام.. لا علاقة للفنانة شيرين عبدالوهاب بهذا الحفل الذي يستغل اسمها واسم المبادرة في الدعاية الوهمية للحصول على مكاسب مادية«.

وأضافت شيرين: «سوف يتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المسئولين، ووجب التنبيه على أنه أي حفل للفنانة شيرين يتم الإعلان عنه على منصاتها الرسمية للسوشيال ميديا».

كانت الفنانة شيرين عبدالوهاب تعرضت لأزمة مؤخرًا بسبب تسريب صوتي لوالد زوجها المطرب حسام حبيب، يكشف من خلاله الخلافات التي تحدث بينهم، لتنفي شيرين عبدالوهاب كل ما أشيع عنها وعن زوجها المطرب حسام حبيب في وقت سابق، مشددة على أنها كلها ملكه، وأنه أنقذها من أشخاص وصفتهم بالثعابين. وصرحت شيرين عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «عايز أطمن كل من يحبني أنني بخير، ولا يوجد أي خطر على أو على حياتي، بالنسبة لما حدث، ويحتاج للرد، لا يجدي نفعا أن أرد في كلمتين، اسمحولي أقول إن حسام زوجي الذي عاشرته من أنظف من في الدنيا، ويحبني أكثر من نفسه ولا يستحق منكم كم هذه القسوة، لكنني أمنحكم العذر لأنكم لا تعلمون شيئا».

وقالت: «ضعه الله في طريقي في وقت كنت مدمرة ومكسرة، بنى لي شخصيتي وأعاد الثقة إلى نفسي، حسام هدية من الله، والله لا يفعل شيئا سيئًا لي، حسام يحبني أكثر من نفسه أنا وبناتي، وبدليل أننا منذ تزوجنا لم يستفد بأي شيء ولم يقم بعمل أي شيء لنفسه، ويعيش لكي يخشى على أنا وأطفالي من كل شيء».