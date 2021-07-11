العرابي: الدبلوماسية المصرية أدت دورها على أكمل وجه في جلسة مجلس الأمن

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قال السفير محمد العرابي، وزير الخارجية الأسبق، إن الدبلوماسية المصرية قامت بدورها تجاة قضية سد النهضة فى جلسة مجلس الأمن على أكمل وجه وبشهادة الجميع، مشيرًا إلى أن الدبلوماسية المصرية كانت دقيقة فى معلوماتها في جلسة مجلس الأمن، مضيفًا: "أعتقد أن الرسالة قد وصلت ودور الدبلوماسية المصرية كان رفيع المستوى".

وأضاف "العرابي"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي مدحت الوكيل عبر تقنية سكاي، في برنامج "القاهرة وناسها"، المذاع على قناة "الحدث اليوم"، أن مصر تتحدث عن قضية وجود للشعب المصري والشعب السوداني وتحاول معالجتها سلميا وتحقق الفائدة الكبرى للدول الثلاث مصر والسودان وإثيوبيا، موضحًا أن قضية سد النهضة من شأنها أن تُعكر صفو السلم والأمن في منطقة الشرق الأوسط وخاصة منطقة القرن الإفريقي أحد المناطق المهمة استراتيجياً.

وتابع: "لا يمكن لمجلس الأمن الشروع في إجراءات استباقية لنزع فتيل الأزمة، وينتظر حتى تتعقد الأمور أو تجتمع أركانها وبعد ذلك يتدخل لحلها وتكون في منحة آخرى غير مطلوبة".

وأوضح أن مصر تعمل بالتعاون مع الدول الإفريقية في كثير من المجالات ونحن مع فكرة التنمية وتساعد الدول الإفريقية في كافة المجالات وجميع المشروعان سواء كانت عن الطاقة أو الكهرباء أو غيرها، خاصة في مواجهة جائحة كورونا التي يتعرض لها العالم أجمع، خاصة وأن القارة الإفريقية أصبحت شىء ملحوظ ومعروف للجميع.

