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بث مباشر مباراة الأهلي والمقاصة الآن في الدوري.. (لحظة بلحظة) ..

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بث مباشر مباراة الأهلي والمقاصة الآن في الدوري.. (لحظة بلحظة) .. فيديو بث مباشر مباراة الأهلي والمقاصة الآن في الدوري.. (لحظة بلحظة) ..

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يواجه الاهلي نظيره المقاصة 11 يوليو الجاري في بطولة الدوري المصري ضمن المباريات المؤجلة من الجولة الثامنة عشر في مسابقة الدوري المصري الممتاز، والتي من المقرر إقامتها على الجيش السويس.

ومن المقرر أن تقام المباراة في السابعة من مساء اليوم الأحد، ويحتل الأهلي المركز الثاني برصيد 48 نقطة فيما يحتل المقاصة المركز التاسع برصيد 37 نقطة. ويقود مصر المقاصة المدرب محمد عبدالجليل عقب رحيل المدرب السابق عظيمة الذي تقدم باستقالته بعد هزيمته أمام بهدف دون رد.

أعلن بيتسو موسيماني المدير الفني للنادي الأهلي عن تشكيل فريقه الذي سيخوض مواجهة مصر المقاصة في إطار المواجهات المؤجلة من الجولة الـ18 لبطولة الدوري المصري الممتاز.

وجاء التشكيل كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: أكرم توفيق- بدر بانون- أيمن أشرف- على معلول.

خط الوسط: عمرو السولية- حمدي فتحي- محمد مجدي افشة .

خط الهجوم: جونيور اجايي- حسين الشحات- محمد شريف.

فيما يتواجد على مقاعد البدلاء كلاً من:مصطفى شوبير- محمود وحيد- رامي ربيعة- وياسر إبراهيم- محمود عبدالمنعم «كهربا»- مروان محسن- أليو ديانج- صلاح محسن- محمد هاني.

في انتظار بداية اللقاء.

المصرى اليوم

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