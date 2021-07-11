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قال الدكتور أيمن سلامة، أستاذ القانون الدولي العام، إن مصر تستطيع إخضاع إثيوبيا من خلال منع التعامل التجاري معها، وتعليق جميع أساليب التعاون السياسي والدبلوماسي، حتى تعود إلى رشدها، مشيرًا إلى أن الدول الشقيقة لمصر يمكنها بذل جهد في هذا المسار.

وأضاف «سلامة»، خلال لقائه مع الإعلامي مدحت الوكيل، في برنامج «القاهرة وناسها»، المذاع على قناة «الحدث اليوم»، أن الخمس دول الكبار في مجلس الأمن لديهم موقف معروف سبق إعلانه منذ شهور، موضحًا أن الموقف الآن يتطلب تضافر الجهود الرسمية وغير الرسمية، مشيرًا إلى أن مصر قبلت المفاوضات لأنها الوسيلة الأهم لدى مجلس الأمن والتي حُلت بها مختلف أشكال النزاعات الدولية فبل أن تصل حتى إلى مجلس الأمن.

وأشار أستاذ القانون الدولي العام، إلى أنه إذا صدرت توصية من مجلس الأمن سترجعنا إلى التفاوض تحت مظلة الاتحاد الإفريقي مرة أخرى، مما يتطلب الاتحاد على المستويين الحكومي والوطني، لأن مصر تواجه خطرًا كبيرًا.

وعن إعلان المبادئ، أكد أنه لا توجد سدود مشتركة بين دول دون معاهدة دولية، موضحًا أن المعاهدات ضرورية لوضع حجر أساس حول أي مشروع دولي، مشيرًا إلى أن جميع بنود إعلان المبادئ تُلزم إثيوبيا باتباع إجراءات قانونية من شأنها الحفاظ على حقوق مصر المائية.