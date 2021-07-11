مصيلحي يجتمع مع حسام حسن لتوقيع عقود تجديد عقده مع الاتحاد

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يعقد محمد مصيلحي، رئيس النادي الاتحاد السكندري، جلسة مع حسام حسن، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم، الأسبوع الجاري، لحسم ملف تجديد عقده مع النادي.

وعلمت «المصري اليوم»، أن محمد مصيلحي، سوف يعقد جلسة مع حسام حسن، الأسبوع الجاري، بعد عودة الفريق للتدريبات الجماعية، للتوقيع على عقود تجديد عقده مع النادي، لمدة موسم أخر.

وكان محمد مصيلحي، عقد جلسة مع حسام وإبراهيم حسن، منذ ثلاثة أسابيع تم خلالها الاتفاق على تجديد تعاقدهما مع زعيم الثغر، ولكن تم تأجيل توقيع العقود.

وقرر مصيلحي، تجديد التعاقد مع التوأم، لرغبته في إضافة استقرار فني على الفريق، فضلاً عن قدرتهم على تكوين فريق مميز يكون قادرًا على المنافسة على البطولات.

ومن المقرر أن يناقش رئيس الاتحاد السكندري مع العميد خلال الجلسة، احتياجات الفريق للموسم الجديد، واللاعبين الذين يرغب في التعاقد معهم خلال الميركاتو الصيفي المقبل، بالإضافة إلى اللاعبين الذين سيتم الاستغناء عنهم في نهاية الموسم الجاري، لعدم الحاجة لخدماتهم الفنية في الفترة المقبلة.

يذكر أن زعيم الثغر، بدأ الاستعداد لمواجهة الزمالك، المقرر لها 7 أغسطس المقبل، على استاد الإسكندرية، ضمن مباريات الجولة التاسعة والعشرين من مسابقة الدوري الممتاز.