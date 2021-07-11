تعرف على موعد التقديم مدارس التمريض الثانوية

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أعلنت الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية، عن موعد التقديم للمدارس الثانوية للتمريض التابعة للهيئة، وذلك من اليوم الأحد 11 يوليو حتى الأحد 25 يوليو 2021.

وبحسب بيان، الأحد، نشرت الهيئة أسماء المحافظات التي يوجد بها مدارس تابعة لها بمحافظات القاهرة الجيزة القليوبية، الشرقية، الاسماعيلية، المنوفية، البحيرة، الاسكندرية، سوهاج، قنا.

وذكرت الهيئة أن التقديم أونلاين فقط ولن يكون هناك تقديم ملفات ورقية بالمدارس إلا بعد القبول، وأن التقديم مجانا بدون أي مصاريف لفتح ملف التقديم، مشيرةً إلى انه لن يلتفت إلى أي طلبات تقديم تسلم باليد أو في المدارس، والتقديم فقط من خلال الموقع.

واشترطت الهيئة على أن يكون القبول طبقا للتنسيق ولاعلي المجاميع ممن ينطبق الشروط عليهم ويجتازوا الاختبارات، وذلك من خلال الرابط الخاص بابناء الشهداء، «الجيش / الشرطة، الجيش الابيض»،

https://forms.gle/1LHjgUAg67963CwbA

والرابط الخاص بباقي الطلبة:

https://forms.gle/AXXqCEUteydELxdn6