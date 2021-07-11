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قافلة طبية علاجية يمنية جناج في دسوق

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قافلة طبية علاجية يمنية جناج في دسوق قافلة طبية علاجية يمنية جناج في دسوق

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شهدت قرية منية جناج التابعة لقرية محلة دياي الأحد، قافلة طبية علاجية، وقعت الكشف على 709 مواطنين خلال اليوم الأول، وفي اليوم الثاني فحصت 905 مواطنين.

وبحسب بيان، الأحد، جرى تزويد القافلة بعدد من التخصصات منها (باطنة جراحة اطفال أنف وأذن رمد مسالك نساء جلدية تنظيم أسرة وتحاليل)، والكشف والعلاج مجانا.

وبلغ إجمالي العيادات 2 باطنة، و2 أطفال، و1 جراحة، جلدية، أسنان، نساء، مسالك بولية وعلاج نفقة الدولة وقسم بالتقارير الطبية وصيدلية و2 معمل، بالإضافة إلى تحويلات الحالات التي تحتاج إلى إجراء عمليات مستشفيات وزارة الصحة والتامين وذلك في اطار الاهتمام بالمناطق والقرى الأكثر فقرًا والمحرومة من الخدمات الطبية وبدء توافد المواطنين بالقرية والتوابع للإجراء الكشف الطبى وصرف العلاج مجانًا.

وجاء ذلك بحضور الدكتور مجدي شنح، منسق القوافل، والدكتور محمد فوزي أغا، مدير الإدارة الصحية.

المصرى اليوم

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