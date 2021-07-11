وفاة صحفي جورجي على يد مناهضين للمثلية تتسبب في مظاهرات

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تسببت وفاة صحفي جورجي، أزمة اجتماعية كبيرة، وتعهد رئيس الوزراء بالتحقيق في أسباب الوفاة جراء إصابته بجروح بالغة على يد مناهضين للمثلية.

زكان قد أصيب مصور قناة بريفيل الجورجية، ليكسو لاشكارافا، في 5 يوليو الجاري بجروح بليغة جراء حادثة الاعتداء عليه أمام مكتب منظمة اجتماعية، على مقربة من مقر البرلمان، في العاصمة تبليسي، خلال تغطيته لاضطرابات اجتماعية اندلعت على خلفية تنظيم مسيرة مؤيدة للمثليين.

وتعرض المصور لكسور في عظام الوجه، ما استدعى إجراء عملية جراحية عاجلة له، وعثرت والدته صباح أمس السبت على جثته، ولا يزال الغموض حول سبب الوفاة وتصر والدته على أن ابنها لم يعان من أي مشاكل صحية قبل الاعتداء.

وأطلقت وزارة الداخلية الجورجية تحقيقا جنائيا في وفاة الصحفي بناء على فرضية «دفع شخص إلى الانتحار»، ما يمثل إجراء اعتياديا في هذه الظروف، حسب قوانين البلاد.

وأعرب رئيس الوزراء الجورجي، إيراكلي غاريباشفيلي، على صفحته في «فيسبوك» عن «حزنه البالغ» لوفاة الصحفي، متعهدا بإطلاع الرأي العام على نتائج التحقيقات في الموضوع قريبا، في الوقت الذي تم فيه تنظيم مظاهرات احتجاجية، تطالب باستقالة الحكومة.

وقامت السياسية المعارضة، يلينا خوشتاريا، بدهان أبواب مقر البرلمان الجورجي باللون الأحمر، فيما تجمعت أمام مقر حزب «الحلم الجورجي» الحاكم حشود من النشطاء المعارضين يهددون باقتحام المبنى، وسط نشر تعزيزات أمنية في المنطقة.