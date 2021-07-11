ميدالية افتتاح جامعة الإسكندرية .. 3 قطع أثرية تنافس باستفتاء «المتحف القومي» (صور)

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في تقليد شهرى ينفذه متحف الاسكندرية القومى، أعلن المتحف عن إجراء استفتاء شعبى للعاملين ومحبي الاثار في الاسكندرية، تحت عنوان «انت من تقرر» بهدف إيجاد مزيد من التواصل المجتمعى بين المتحف والجمهور .

ونشر الموقع الرسمي للمتحف القومى بالاسكندرية، استفتاء شهر يوليو الجارى صور 3 قطع أثرية لاعضاء الصفحة لتحديد القطعة التي تنال اعجابهم وتحوز على قابلية المهتمين بالاثار ليطلق عليها «قطعة الشهر» ويتم عرضها في شهر أغسطس المقبل مجاناً.

وشملت القطع المتنافسة، خاتِم ذَهَبي مُزَوَّد بساعة، ومِيداليَة ذَهَبيَّة تِذكارِيَّة بمُنَاسَبَة افتتاح جامعة فاروق الأول (جامعة الإسكندرية)، وشُعْلَة تِذكارِيَّة هَدِيَّة من وزارة المعارِف العُمومِيَّة للملك فاروق بمُنَاسَبَة عيد ميلاد جَلالَتِه السَّابِع والعِشرين.

وفى سياق متصل، دعت ادارة المتحف الجمهور إلى زيارته وتفقد القطع الاثرية المعروضة بالقاعات داخل المتحف، تحت شعار «إزاي مزورتش متحف الإسكندرية القومي لحد دلوقتي؟»، ونشرت على موقع المتحف الرسمى بعض المناشدات من بينا «لو عايز تعرف معلومات أكتر وأكتر عن الحضارات اللي مَرت على مصر يبقى لازم تزور المتحف» و«لو عايز تستمتع بمكان فيه حديقة جميلة متنوعة النباتات والأشجار يبقى لازم تزور المتحف»، و«لو عايز تتصور في مكان راقي وتاريخي، وكمان تشترى هدايا تذكارية لك ولأسرتك وأصدقائك يبقى لازم تزور المتحف».

واختتمت :«تسعدنا زيارتك متحف الإسكندرية القومي أنت ومعاك كل حبايبك وأصدقائك، وخليك فاكر كويس إن المتحف يهمه سلامتك وسلامة كل اللي حواليك، علشان كده لازم نطبق كافة الإجراءات الاحترازية ضد انتشار ڨيروس كورونا».

ميدالية إفتتاح جامعة الاسكندرية .. 3 قطع أثرية تنافس باستفتاء "المتحف القومى" (صور)