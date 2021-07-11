أخبار عاجلة

حظك اليوم.. توقعات الأبراج الاثنين 26 يوليو 2021 -
شرطة القصيم: استعادة مجوهرات تُقدَّر قيمتها بـ 80.000 ريال -
زعيم «إخوان تونس» يتهم قيس سعيد بـ«الانقلاب على الثورة والدستور» -
"العيسى": الدول العربية أنشأت 350 مركزًا بحثيًّا في الجامعات والوزارات -
محافظ كفر الشيخ يواسي أسرة غريق -
منتخب مصر لكرة اليد والدنمارك بث مباشر فى اولمبياد طوكيو 2020 -
«آخرهم دياب».. أزمات نصر محروس مع المطربين في «الاحتكار» لا تزال مستمرة (تقرير) -
قيس سعيد الداعين لحمل السلاح: من يطلق رصاصة سيواجه وابلًا -
كويكا تعمل على دعم المساواة بين الجنسين في مصر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

ميدالية افتتاح جامعة الإسكندرية .. 3 قطع أثرية تنافس باستفتاء «المتحف القومي» (صور)

Print

اشترك لتصلك أهم الأخبار

في تقليد شهرى ينفذه متحف الاسكندرية القومى، أعلن المتحف عن إجراء استفتاء شعبى للعاملين ومحبي الاثار في الاسكندرية، تحت عنوان «انت من تقرر» بهدف إيجاد مزيد من التواصل المجتمعى بين المتحف والجمهور .

ونشر الموقع الرسمي للمتحف القومى بالاسكندرية، استفتاء شهر يوليو الجارى صور 3 قطع أثرية لاعضاء الصفحة لتحديد القطعة التي تنال اعجابهم وتحوز على قابلية المهتمين بالاثار ليطلق عليها «قطعة الشهر» ويتم عرضها في شهر أغسطس المقبل مجاناً.

وشملت القطع المتنافسة، خاتِم ذَهَبي مُزَوَّد بساعة، ومِيداليَة ذَهَبيَّة تِذكارِيَّة بمُنَاسَبَة افتتاح جامعة فاروق الأول (جامعة الإسكندرية)، وشُعْلَة تِذكارِيَّة هَدِيَّة من وزارة المعارِف العُمومِيَّة للملك فاروق بمُنَاسَبَة عيد ميلاد جَلالَتِه السَّابِع والعِشرين.

وفى سياق متصل، دعت ادارة المتحف الجمهور إلى زيارته وتفقد القطع الاثرية المعروضة بالقاعات داخل المتحف، تحت شعار «إزاي مزورتش متحف الإسكندرية القومي لحد دلوقتي؟»، ونشرت على موقع المتحف الرسمى بعض المناشدات من بينا «لو عايز تعرف معلومات أكتر وأكتر عن الحضارات اللي مَرت على يبقى لازم تزور المتحف» و«لو عايز تستمتع بمكان فيه حديقة جميلة متنوعة النباتات والأشجار يبقى لازم تزور المتحف»، و«لو عايز تتصور في مكان راقي وتاريخي، وكمان تشترى هدايا تذكارية لك ولأسرتك وأصدقائك يبقى لازم تزور المتحف».

واختتمت :«تسعدنا زيارتك متحف الإسكندرية القومي أنت ومعاك كل حبايبك وأصدقائك، وخليك فاكر كويس إن المتحف يهمه سلامتك وسلامة كل اللي حواليك، علشان كده لازم نطبق كافة الإجراءات الاحترازية ضد انتشار ڨيروس كورونا».

ميدالية إفتتاح جامعة الاسكندرية .. 3 قطع أثرية تنافس باستفتاء "المتحف القومى" (صور)
ميدالية إفتتاح جامعة الاسكندرية .. 3 قطع أثرية تنافس باستفتاء "المتحف القومى" (صور)

المصرى اليوم

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
منتخب مصر لكرة اليد والدنمارك بث مباشر فى اولمبياد طوكيو 2020

منتخب مصر لكرة اليد والدنمارك بث مباشر فى اولمبياد طوكيو 2020

كويكا تعمل على دعم المساواة بين الجنسين في مصر

كويكا تعمل على دعم المساواة بين الجنسين في مصر

كيف احتلت مصر المرتبة الثالثة بين أفضل اقتصاديات الشرق الأوسط؟.. مُحللة تُجيب

كيف احتلت مصر المرتبة الثالثة بين أفضل اقتصاديات الشرق الأوسط؟.. مُحللة تُجيب

بث مباشر .. موعد مشاهدة مباراة منتخب مصر الاولمبى و استراليا في أولمبياد طوكيو 2021

بث مباشر .. موعد مشاهدة مباراة منتخب مصر الاولمبى و استراليا في أولمبياد طوكيو 2021